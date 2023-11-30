警世！港男力勸「月入$5萬不要買樓」　呻生活悽慘：差過公屋綜援

難、難、難！買樓難，供樓亦難！日前有自稱月入5萬元的港男在討論區發帖吐苦水，指每月單是「供樓、管理費、保險、雜費」已花了3萬多，再加上每月5,000元的飲食費，根本所剩無幾，直言生活質素「仲差過住公屋拎綜援」。

帖文引起網民熱議，有人質疑港男「識唔識計數㗎」、「我都唔明搵得幾萬買咩貴樓」，但亦有人認同港男觀點，指在港消費水平高，難以儲錢及供樓，「食飯5k即係每日得百幾蚊咋喎，條數已經好保守」、「加息真係難上加難」、「事實5萬月入好難供600萬以上嘅樓」。



有月入5萬的港男在討論區發帖訴苦，稱每月「供樓、管理費、保險、雜費」已花了3萬多，再加上5000元的飲食費，根本所剩無幾。（《樓奴》劇照）

該港男在連登討論區以「發覺月入5皮真係唔好學人買樓」為題發帖，表示每月各項開銷令人頭痕，「供樓、管理費、保險、雜費，一個月都無3皮幾，食飯5千」，再加上定期要交稅及不時去旅行，收入差不多是「月月清」。他甚至認為買樓後的生活質素下降，「生活質素仲差過住公屋拎綜援」。

帖文在網上引起極大迴響，網民意見兩極。有部份網民反對樓主看法，更有人質疑樓主「買樓前無計過條數」，高估自己供樓能力，「買之前無計數㗎？買完先知每月支出要咁多？」、「唔識理財買乜都死」、「出面大把三百萬左右嘅盤」、「你買咩樓要成3皮幾？新樓加700萬以上樓？」、「我都唔明搵得幾萬買咩貴樓」。

樓主大感生活質素下降，自覺「仲差過住公屋拎綜援」。（《樓奴》劇照）

但亦有不少網民認同樓主觀點，指在港供樓確實不易，還受加息影響，「事實5萬月入好難供600萬以上嘅樓」、「其實最主要加息先至供到X街，希望唔好再加落去」、「唔好話人無計數，係加息真係加咗好X多」、「而家市區大部份正常呎數嘅樓都要700萬以上啦，好出奇咩」、「唔公一份婆一份都好難供到」、「第一買樓唔預一個人買、第二家庭收入50k啫係25k一個人，高中位數少少。咁都買到樓香港冇窮人啦」。

（連登討論區）