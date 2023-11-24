執到$200！熱心港女稱「講啱地址交收」　網民1句突破盲點　結果…

不可能認領到的失物？有熱心港女日前在失物群組發文，指23日早上在路邊執到兩張100張鈔票，但拒透露地點，要求物主「講啱地址約交收」，不少網民亂猜地點，又懷疑是長者所跌，有留言突破盲點，指物主根本不可能說出具體位置，「知道自己邊度跌就唔叫跌嘢，叫揼嘢啦」。港女稱在原地等待許久未見有人回頭找錢，明白拾遺不報是違法行為，已將現金送到附近警局。



樓主早上在路邊拾到200元現金，要求物主講出遺失地點即交回。（fb群組「香港失物報失及認領組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領組」發文，展示2張100元鈔票，照片攝於23日早上8時半左右，只拍到地上的磚路和坑渠，要求失主說跌錢地點以核實身份，「執到200蚊，講啱地址約交收」。

不少人留說胡說地點，「屯門」、「大埔」、「佐敦，土地審裁處附近」、「上邊係咪有滙豐銀行個logo？係我嘅」、「我係地球入面跌咗錢應該係我」，又笑言「最準確係應該講銀紙嘅No.」。有人認為光跌現金尋回物主的機會渺茫，「自己食飯啦」、「唔想自己用，拎去畀執紙皮長者啦，每個長者畀50元」、「買幾個兩餸飯派俾食環署嗰啲清潔工」。

樓主指在原地等了很久，沒人回頭找錢，最終決定交去警署。（示意圖／資料圖片）

有網民突然盲點，指物主不可能知道具體遺失位置，「如果知道自己邊度跌就唔叫跌嘢，叫揼嘢啦」、「點會知道自己喺邊度跌錢㗎」，而且直接跌現金也可能是老人家，「應該係啲婆婆跌咗」。

樓主後來回覆指，她在原地等了許久，「好耐冇人返轉頭搵」，知道拾遺不報是犯法行為，最後決定交到警署。警員指如果3個月內無人認領可回去領取，她已表明「唔會要，我叫警察捐咗佢」。網民大讚她做得好，「好人好事」、「呢個群組，位位咁善良」。

（facebook群組「香港失物報失及認領組」）