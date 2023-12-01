港男習慣擘大口食嘢　被鬧咀嚼聲太大　警世文引網議：點做到咁嘈

注意基本餐桌禮儀亦是一種尊重！日前有港男在討論區出「警世文」，稱30多年來一直不知自己進食會發出「japjap聲」，近來被人罵才知道真相，更警告其他網民同樣要注意。帖文即時引起網民熱議，但不少人竟關注樓主「點做到咁大聲」、「食嘢大聲到畀人X你都真係奇才」。另外有網民就列舉其他吃飯時令人生厭的行為，包括食物和醬汁四濺、䟴腳及摷餸。



有港男發帖表示一直不知道自己咀嚼聲很大，直至近日被人鬧才知道「自己平時食嘢勁大『japjap』聲」。（電影《飯戲攻心》劇照）

近日1名30多歲的港男在連登討論區發帖表示「人到三十中，俾人X先知原來自己平時食嘢勁大『japjap』聲」，他稱平日吃東西習慣張開嘴巴咀嚼，一直不知道咀嚼聲很大，直至近日被人鬧才知道。他懊悔表示「對唔住過去33年同我一齊食過飯嘅人與車」，又寫下警世文奉勸其他網民「食嘢記得要合埋個口」。

部份網民意外被樓主的警世文「引爆笑彈」，更討論起他的「身體構造」，「食嘢大聲到畀人X你都真係奇才」、「反而想知身體咩結構先會食到japjap聲」、「會唔會太好笑！到底點樣餐餐都食到咁」、「其實合埋個口就唔會有聲」。亦有人指出「食得開心咪得」、「支持你！做自己！」，更有人笑指「日本大聲=好食」。

有網民建議樓主閉上嘴巴咀嚼，便可減少發出噪音。（電影《飯戲攻心》劇照）

不過，部份網民就認為進食時發出噪音的確給人負面感覺，並指出可能與自幼家庭教育有關，「食嘢會發出jap、jap、jap 聲真係好X，着得幾靚化到幾靚都無用」、「有個女同事食飯又係食到jap jap聲，都唔知點開口同佢講，成日都好想兜巴車埋去」、「食嘢有聲呢個習慣，我認為同屋企細個教養／背景好有關」，也有網民認為發出咀嚼聲音「同啲阿叔係巴士到大大聲播歌其實無分別」。

有網民就分享經歷，稱初出茅廬時曾與法國女上司用餐，「個女上司好有禮貌咁同我講，食嘢發出聲音係好嘔心嘅一件事，自此多加留意，多謝佢善意提醒，改變咗我一生」。另有網民探討吃飯時的討人厭行為，當中除了發出噪音外，還包括「食嘢彈到周圍都係嘢食」、「䟴腳䟴到成張飯檯地震咁」、「摷餸都好黑人憎」。

（連登討論區）