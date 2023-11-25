衰！15歲女警局錄口供　遭辦案警竟帶回家猥褻強吻　淫警下場曝光

作為執法者，竟通過權勢猥褻少女，絕不能姑息！台灣新北市有警察因為辦理案件接觸到1名15歲少女，他為少女錄口供後，透過職便前往對方住處強吻，少女因警員正辦理其案件及懼怕其權勢不敢反抗。警員之後兩度帶少女回家親吻，少女被猥褻亦不敢拒絕，直至家長發現後堅持提告。色警受審時對猥褻之事供認不諱，但法官考慮到他無前科、本性良好，而且受害少女亦替他說話，雖罪成判囚1年，但可易科罰金。



台灣15歲少女到派出所錄口供後，辦案警員靠職便凌晨到對方住所強吻。（示意圖／Getty Images）

案情指，新北市政府警察局新莊分局江姓警員因辦案接觸到15歲少女，他為對方錄口供後明知對方未成年，靠公務之便在今年2月凌晨去到少女住所親吻其嘴唇。由於江男正辦理其案件，少女懼怕其權勢，讓對方強吻未敢反抗。

江男之後2次藉故帶少女回自己住處，兩度親吻其嘴唇，少女亦不敢反抗，直至家長發現她已被猥褻3次後決定提告。

江男受查時對事件供認不諱，法官批評他利用權勢及公務關係猥褻少女，嚴重影響對方身心及人格發展，惡性非輕，但考慮到他本性良好，又沒有前科，加上少女事後也表示不想江男受法律追訴。

法官最終判成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻3罪罪成，每項判刑5個月，合併執行1年徒刑，可易科罰金。

（綜合）