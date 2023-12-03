不朽愛情｜愛妻罹癌病逝　fb彈出昔日帖文　港男悲慟：珍惜眼前人

珍惜眼前人。有港男在網上表示，愛妻5年多前因骨癌離世，自己見證住伴侶慢慢「枯萎」，情緒出現問題，「唔想見人，每晚坐喺海旁喊」，在經濟和心理層面上遇到難關，情況最差時食宿都有困難，幸得家人幫手，精神科醫生象徵式收取藥錢，自己花了數年時間從谷底爬回來，但「有時聽到某啲情歌，都仲會不自覺流眼淚」。他又說，facebook近日彈出愛妻當年撰寫的動態回顧，令他再次想起2人相愛感覺，「奉勸各位要珍惜眼前人，人生每一刻過咗就追唔返」。

網民紛紛安慰，「相信你老婆一定覺得自己嫁對人，無悔，加油」、「回憶屬於你哋自己美好嘅事，因所有傷痛已經由你老婆帶走，加油」。



facebook近日彈出愛妻當年撰寫的動態回顧，令樓主再次想起2人相愛感覺。（facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

樓主在facebook群組「大埔人大埔谷」表示，他住在大埔，和妻子育有2名小朋友，但妻子6年多前證實患上骨癌，苦苦支持1年多便離開人世，「睇住自己愛嘅人慢慢枯萎，佢斷氣個一刻我仍歷歷在目」。

愛妻抗癌期間，樓主大感崩潰，一度呼吸困難，需要前往急症室求醫，證實自己患上情緒病，「當時唔想見人，每晚坐喺海旁喊」，同樣面對經濟和心理問題，「最差嘅時候食同住都有問題」，慶幸得到胞妹和母親的關心，加上遇到仁醫協助，原本每次收費2,000多元，但對方知道樓主有經濟問題，有一段時間只是象徵式收取精神科藥物費用。

樓主妻子苦苦支撐1年多，最終離開人世。（《短暫的婚姻》電視截圖）

樓主花了數年時間，「慢慢由谷底爬回來」，繼而建立小生意，一家生活重回正軌，雖然愛妻逝世5年多，「有時聽到某啲情歌，都仲會不自覺流眼淚」，怪責自己下錯每一步醫療決定，令到她無法再堅持多段日子。

樓主最近在facebook見到彈出一則愛妻9年前撰寫的動態回顧，當時妻子讚賞樓主一齊買餸，講解何處檔口食物新鮮便宜，而且會牽手開路，形容樓主是「值得好好去愛嘅人」，令他重新想起「互相欣賞相愛嘅感覺」，並以過來人身份，「奉勸各位要珍惜眼前人，人生每一刻過咗就追唔返」。

樓主當時患上情緒病。（《短暫的婚姻》電視截圖）

多名網民紛紛安慰，「相信你老婆一定覺得自己嫁對人，無悔，加油」、「回憶屬於你哋自己美好嘅事，因所有傷痛已經由你老婆帶走，加油」、「往事不復返，心愛的人就埋在心中吧！她會願意藏在你心中成為你的一部份。祝願你一家三口往後生活開心快樂，兩個囡囡快樂成長。」

（facebook群組「大埔人大埔谷」）