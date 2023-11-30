人工受孕3因素影響　中大中西醫提升試管嬰兒成功率講座｜附詳情

文：婦產科專科醫生 藍寶梅

輔助生育技術發展漸趨成熟，為不少難以成孕的夫婦們，提升了懷孕的機率。當中，試管嬰兒（IVF或人工受孕）是成功率最高的輔助生育療程。療程適用於因輸卵管閉塞或受損、中度至嚴重的子宮內膜異位症、嚴重精子問題導致的不孕症。療程的成功率主要取決於女性年齡。因為年齡越大，卵子質量越差，胚胎生命力也越弱。然而，即使有優質的胚胎，也必須在最佳時機植入適合的子宮環境才能成功著床。



療程的成功率主要取決於女性年齡。因為年齡越大，卵子質量越差，胚胎生命力也越弱。（GettyImages）

（一）胚胎質素

胚胎質素取決於原材料（精子和卵子），尤其是卵子的質素。重點是卵子並不是越多越好，乃是重質多於重量。醫生須先評估女士的卵巢功能，再制定合適的刺激方案和荷爾蒙劑量。而篩選方面，胚胎在實驗室培養的時間越長，對其生命力的評估越精確，但亦會流失了不少胚胎。因此，移植第幾日的胚胎和需否做基因測試等，都不是一個簡單的課題。醫生會因應病人的具體情況而作出最佳的建議。另胚胎要著床必須先孵化，意指胚胎細胞要衝出其外殼。研究指年齡較大並曾多次接受IVF而失敗的夫婦，輔助孵化技術可增加著床機會。

（二）子宮環境

如果子宮內有肌瘤、瘜肉、畸形、粘連或炎症等，固然不適合胚胎著床。子宮內膜過薄（少於8毫米）或過厚（多於15毫米），亦不理想。另輸卵管內的積水或會倒流子宮內而影響胚胎著床；研究顯示有輸卵管積水的婦女接受IVF療程成功率只是沒有該問題婦女的一半！醫生可用腹腔鏡切除已積水的輸卵管以防止積水倒流，增加胚胎著床機會。

講座由西醫及中醫聯合主講，剖析增加試管嬰兒成功機率的要素。（GettyImages）

（三）著床時機

醫生可以透過追蹤排卵期來計算著床期或者用荷爾蒙人工周期來營造子宮內膜的著床環境。但有兩成女士的著床期偏早或偏遲，這便需要子宮內膜容受性檢測（ERA）才能找出其專有的著床最佳時機。生命的誕生是一件很微妙的事，並需要各方面的配合。正如優質的種子在適合的氣候散播在肥沃的泥土上，便能萌芽並茁壯成長！在治療過程中，醫生會嘗試找出不能成孕的阻力位，克服可能存在的不利因素，並作出針對性改善，受孕率自然有所提升！值得一提的是，在輔助生育過程當中，很多人會使用到中醫藥、針灸等等。中西醫協作，隨着不同個體的情況，以適應其生理機能，可提升療程的成效。

如想了解更多關於中西醫協作如何提升試管嬰兒療程成功率，鼓勵您參加於12月2日（星期六）由香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所舉辦的「中西合璧增加試管嬰兒療程成功率分享會」免費講座。屆時，西醫及中醫將會聯合主講，剖析增加試管嬰兒成功機率的要素。同路人亦會上台分享心路歷程；親臨現場的參加者更可以向醫療團隊作個別咨詢。

「中西合璧增加試管嬰兒療程成功率分享會」詳情：



模式：現場（名額有限，先到先得）

日期：2023年12月2日（星期六）

時間：下午3時30分至5時

地點：香港生產力促進局演講廳一（Inno Theatre）

九龍達之路78號生產力大樓一樓（九龍塘又一城旁邊，港鐵 C2出口 )

報名連結﹕https://cuhk.hk/ivftalk2023

中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）