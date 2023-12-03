華裔男被賣豬仔至緬甸詐騙園區近年半　皮包骨兼失禁　慘況曝光

緬甸詐騙集團園區「賣豬仔」事件震驚全球，適逢緬甸北部爆發內戰，令到不少仍然未能返國的「豬仔」更加苦不堪言。當中一名馬來西亞華裔男子飽受接近年半的折磨，有時一個星期只食一餐，長期營養不良導致皮包骨，加上被打到內傷嘔血，連大小二便都失禁，即被送到當地醫院接受治理，情況一度垂危，家屬促請政府協助將「豬仔」送回馬國。



李男逃出園區，被誤認是癮君子。（示意圖/Getty Images）

26歲李姓受害男子來自雪州萬撓，原先在在沙巴的建築地盤工作，負責操作挖土機，完成工程後返回西馬，但受到來自新山的朋友欺騙，去年4月被賣到緬北詐騙集團的園區，開媧悲慘「豬仔」遭遇。

李男最初都有辦法聯絡家人，但去到今年7月徹底失去聯絡。其家人去到本年10月底才接獲李男消息，原來他早已被摧殘到不似人形，在園內有時一周只食到一餐，身體長期營養不良，變成皮包骨激瘦。李男被打到內傷，連大小便都失禁，生活無法自理，相信被誤認為是癮君子，所以被送到戒毒所，再被送往當地醫院。李男在院內不斷嘔血，勉強向家人清楚交代細節，接受治理後暫時脫離危險。

李男在園區被打到內傷，逃出後被送到醫院，一度吐血命危。（示意圖/Getty Images）

雖然李男非常憔悴，但家人仍然認得出其身份，於是前往士拉央警局報案，李男已在當局外交部的救援名單內，但目前仍然未能返國，家人擔心由於當地醫療設備差，加上緬北爆發內戰，恐防李男未必支撐到馬國救援，希望政府盡快將李男解救回國。

愛培愛加倍多基督教培訓和服務組織（ACTS）主席葉南君則向《中國報》表示，目前老街難民營收留至少11名馬來西亞華裔「豬仔」，經她了解後，還有另外1名「豬仔」逃出園區後，被誤認為是癮君子而送往當地戒毒所，相信指李男。

她指出，果敢目前局勢不穩，「豬仔」可能會被詐騙集團帶走，在內戰中扮演「人肉盾牌」，抑或被賣到其他地方，希望馬來西亞政府加快救援，協助「豬仔」平安返國。

（中國報）