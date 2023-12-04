夜繽紛？女生吊住鹽水逛夜市？友高舉點滴照瘋傳　黃色液體疑是…

馬來西亞的康樂夜市是當地非常大規模的夜市之一，吸引許多遊客慕名而來。日前有女子被拍到吊着點滴（吊鹽水）出現於夜市，旁邊另1名女子更高舉點滴瓶，相片被分享到網絡上瘋傳，引來網民熱議。有人對女子的行為表示不解，「現代的年輕人，是不是腦袋進水？」、「手不會酸嗎？」；不過亦有有人讚揚事件顯示夜市別具魅力，令其他夜市檔口的小編紛紛留言，表示歡迎該女子前去光顧。有網民更將高舉點滴瓶的女子複製至美國自由女神像之上，非常爆笑。不過，有女網民指認出那瓶黃色液體並非鹽水，「那個吊的（是）美白點滴」。



大馬有女生即使「吊鹽水」亦和友人前去逛夜市，其友人更高舉點滴瓶，惹來網民瘋傳。（FB「吉隆坡蕉賴康樂夜市」圖片）

馬媒報道，大馬facebook專頁「吉隆坡蕉賴康樂夜市」日前分享了3張圖片，寫道「美女，吊點滴（吊鹽水）也來逛康樂夜市，大家給個讚」。圖片所示，2名女子一起逛夜市，身穿灰色外套的女子正在打點滴，其左手手背明顯與塑膠軟管相連，正在輸液；而其身旁穿黑色背心的女友人則幫忙高舉點滴瓶，瓶中裝有黃色液體。

如此奇特景象引來網民關注，大讚「康樂的魅力」、「今天不知明日事！人活着就是做自己喜歡的事！加油」；亦有其他夜市檔口的小編留言，希望女子前去光顧，「點滴女神，請過來麵包檔，老闆請吃包包」、「夜市點滴女神，請到康樂夜市燒豬王櫃檯，我老闆預備了請你吃燒豬」、「請問點滴女神幾時來SS2呢？小編包場」。

有網民鬼馬地為女子友人改圖，將她複製至美國自由女神像之上。（FB「吉隆坡蕉賴康樂夜市」圖片）

不過亦有人斥責女子是為了「博眼球」，「這樣才會惹人注目」、「現代的年輕人，是不是腦袋進水？」，更揶揄要求朋友「下次推病床載我去！」，亦有人好奇女子長時間高舉點滴瓶「手不會酸嗎？」。惟有女網民指出，「那個吊的（是）美白點滴」，並笑稱女子友人為「自由女神」，再將她複製至美國自由女神像之上，非常爆笑。

（FB「吉隆坡蕉賴康樂夜市」）