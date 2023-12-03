美女主持朱丹遭閨蜜出賣　白紙簽名慘孭債¥1600萬：沒一句對不起

任何時候簽名都要小心！內地知名美女主持朱丹日前在綜藝節目中自揭1段遭慘痛經歷，指遭閨蜜出賣慘失所有積蓄。朱丹表示，約在8、9年前因閨蜜指拍攝時遇財困，須借錢周轉，要求朱丹做見證人，後來對方還錢後，指朱是見證人須再簽文件，但卻要求她在白紙上再簽名，朱丹因信任對方而不虞有詐照做，結果慘被出賣。原來朱丹在不知情下成為閨蜜貸款的擔保人，對方其後破產，剩她獨自扛下1,600萬人民幣（約1,767萬港元）的債項，最後動用全副身家還債，而至今已討不回任何錢，就連一句道歉也沒有，她表明「我絕對不會原諒她」，更藉此提醒大家不要在白紙上簽名。



42歲的朱丹是內地知名女主持及演員，早前自爆慘被閨蜜騙去畢生積蓄的悲慘經歷。（微博圖片）

綜合內地媒體報道，現年42歲的朱丹是內地知名女主持及演員。她早前在《愛的修學旅行》的節目中自爆，慘被閨蜜騙去畢生積蓄的悲慘經歷。她指在8、9年前，因1位她十分信任的閨蜜在拍攝上遇財困，須要資金周轉，於是要求朱丹做貸款的見證人，朱丹同意了。

後來閨蜜聲稱已可還錢，再致電朱丹，說她是見證人，須再簽一份文件，對方還說：「你只要簽一個字，回頭我會幫你填一下，見證這件事就可以了」。由於朱丹當時不在北京，她於是在白紙上簽名後寄給對方，想不到落入對方圈套。

朱丹自爆慘被閨蜜騙去畢生積蓄的悲慘經歷，她因在白紙上簽了名而被朋友利用騙財。（影片截圖）

原來朱丹由見證人變成了貸款的擔保人，由於對方其後無力償還欠下的1600萬人民幣（約1,767萬港元）債項，便轉嫁到朱丹身上，由她扛下這筆巨債，朱丹被迫動用畢生積蓄來還債。事後她告上法院，雖然獲勝訴，但對方已破產，未能追回所失巨款。甚在案件審理時被法官揶揄：「你是法盲啊，怎麼可以在白紙上簽字呢？只要你在白紙上簽了字，就等於你承認上面的內容。」

朱丹在節見中憶起這段傷心經歷，不禁潸然落淚，指自己一夜之間失去了所有，自己辛苦工作所得的積蓄全沒了，「而對方一聲道歉也沒有，我絕對不會原諒她」。朱丹表示，幸得丈夫周一圍從旁支持才能渡過難關，她今次重提舊事，是藉此事提醒大家，千萬不要在白紙上隨便簽名。

朱丹表示，幸得丈夫周一圍支持才鹿渡過難關，她今次重提舊事，是藉此事提醒大家，千萬不要在白紙上隨便簽名。（影片截圖）

雖然朱丹沒有爆出閨蜜名字，但網民搜尋資料作對比後，矛頭紛紛1名田姓女子，朱丹於2010年8月曾與田女成立涉案公司北京品誠悅匯文化傳播有限公司，當時注資300萬人民幣（約331萬港元），以經營組織文化藝術交流活動、承辦展覽、影視策劃等範圍，並由田女擔任法定代表人、執行董事、經理並全資持股，由朱丹擔任監事。而變更記錄顯示，朱丹已於2016年12月已退出該公司股東。