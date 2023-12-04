單車女怒爆港鐵清潔工影片瘋傳！去廁所被開門狂爆粗　結局超展開

使用公共設施最重要互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫鑽石山站女廁門外1名穿上單車裝束港女，因不滿上廁所時被清潔工打開門，不斷爆粗指摘涉事清潔工，「妳開門做乜X嘢？」、「妳收XX啦！X妳老X！」，驚動多名港鐵職員到場處理。清潔工解釋後，單車港女怒氣未息，繼續指罵清潔工。清潔工隨後返回廁所工作，單車港女同行友人「加入戰團」表示要報警，並要求清潔工出來道歉。最終單車港女走入無障礙洗手間（殘廁）如廁。

影片引來網民熱議，有人爭議誰對誰錯，「如果清潔姐姐一早落咗護欄，個女人在清潔姐姐不知道情況下擅自入去，人哋用工具開門係正常」、「如果事主已上鎖，而（清潔）姐姐用工具開門就係有問題，應該先問下有冇人喺入面」。也有人認為即使不滿，也不應爆口橫飛，「影衰晒踩單車嘅人」、「我淨係知係港鐵範圍講粗口係要罰錢」。

《香港01》記者正向港鐵查詢。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫鑽石山站女廁門外1名穿上單車裝束港女，因不滿上廁所時被清潔工打開門，不斷爆粗指摘涉事清潔工。（影片截圖）

有港男於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載該段「單車女怒爆清潔工」影片，指事件於周日（12月3日）晚上8時50分在屯馬綫鑽石山站發生。

影片長逾3分半鐘，見到屯馬綫鑽石山站女廁門外停泊多架單車，其中1名穿熒光粉紅背心單車裝港女，正隔着護欄爆粗指罵1名女清潔工，「妳答我妳開門做乜X嘢？妳答我妳開門做乜X嘢？睇妳老X啊睇！妳收XX啦！X妳老X！」。

「單車女怒爆清潔工」過程逐格睇▼▼▼

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港鐵職員到場處理，單車港女即問「我問你佢（清潔工）邊間公司？」、「大x晒啊？」。清潔工解釋自己正在清潔，單車港女即怒爆「妳老X妳收X啦！」。清潔工不甘受辱反問「妳（單車港女）有無老母啊？」，單車港女連珠炮般回應「我係有老X啊，咁點啊？八婆！妳老X臭X。咁X多位妳開X我門？妳答我啊，開乜X嘢門先！」。

雙方僵持不下，港鐵派員增援。清潔工隨後返回廁所工作，單車港女同行男友人卻「加入戰團」表示要報警，要求清潔工出來道歉，「X妳老XX」。最終單車港女走入無障礙洗手間（殘廁）如廁，影片結束。

最終單車港女走入無障礙洗手間（殘廁）如廁，影片結束。（影片截圖）

拍攝影片的港男補充，當時女廁門口設有護欄防止別人內進，而單車港女上廁所時，被清潔工「搵野開咗佢廁所門，撞到佢隻腳」。不過他稱，由於受到單車港女友人「恐嚇」，「未能提供更多資訊」，「當面鬧，當時我拍完片準備離開，佢即刻情緒高漲，唔緊要好小事，重點係事主同埋清潔姐姐」。

影片引來網民熱議，有人爭議誰對誰錯，「如果清潔姐姐一早落咗護欄，個女人在清潔姐姐不知道情況下擅自入去，人哋用工具開門係正常」、「如果事主已上鎖，而（清潔）姐姐用工具開門就係有問題，應該先問下有冇人喺入面」。

影片引來網民熱議，有人爭議誰對誰錯。（影片截圖）

也有人認為即使不滿，也不應爆口橫飛，「影衰晒踩單車嘅人」、「我淨係知係港鐵範圍講粗口係要罰錢」、「講還講咪X講人屋企」、「有無字幕？淨係聽到老X老X……」。

根據港鐵附例，任何人於鐵路處所上不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者可罰款5,000元。