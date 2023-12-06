燃點殺蟲劑！台家樂福大火爆炸　百消防灌救3男被捕　內情超傻眼

吃飽飯無事做的極致？台灣桃園市1間家樂福分店日前凌晨失火，網上傳出影片拍到職員無奈遠遠看着貨架被火舌吞噬，火場更傳出爆炸聲，而起火原因竟是3名男子在清潔用品區拿着殺蟲劑噴向打火機，點燃殺蟲劑引發火警，火勢瞬間蔓延，最終要出動過百消防救火。



警方當場拘捕3名涉案男子，其間狂問他們「有沒有人受傷」，而犯案內情竟是3男下班吃宵夜後太飽，到店內打發時時間吵鬧下造成，現時3男涉嫌公共危險罪受查，而其犯案原因令網民嘩然。家樂福指分店要暫停營業2周，幸好無人受場。除刑事控罪外，3男恐面臨天價索賠。



3名年輕男子因宵夜吃太飽到家樂福打發時間，竟拿殺蟲劑噴向打火機釀成大火。（桃園消防圖片）

台媒報道，事發於本月3日凌晨，20歲的郭男受同齡友人黃男及24歲的周男慫恿，去到桃園市中壢區的家樂福中原店的清潔用品區，朝點燃的打火機噴殺蟲劑，結果火勢瞬間蔓延，變成嚴重大火。

facebook「記者爆料網」上傳現場影片，拍到賣場清潔區冒出熊熊烈火時，2名店員離遠遠無奈觀看，現場更傳出爆炸聲。

桃園消防局凌晨3時59分接案，中壢區1間家樂福地下1樓起火，消防動員102名消防救護員、35輪輛消防車及2輛救護車到場。消防趕至時內部濃煙密布、不停冒出火舌，即時疏散內部的顧客及員工數十人，幸未有傷亡。至凌晨5時才控制住火勢，早上8點多才完全撲滅。

3名疑犯更留在現場觀看消防救災，直至警方要求他們撤離時，他們才表示火災可能是他們造成。警員發現縱火疑犯就在現場，馬上將3男拘捕，更不停問他們有沒有受傷。

+ 1

警方調查發現，3名疑犯都是餐廳員工，當日下班吃宵夜，飽到睡不着相約到家樂福閒逛打發時間，郭男拿起殺蟲劑把玩時，在另外2人起哄下用殺蟲劑噴點燃中的打火機，詎料引發火警。3名疑犯依公共危險罪移交桃園地檢署，郭男准以2萬台幣（約5,100港元）保釋，黃男和周男無錢交保，檢方改以限制住居。

家樂福回應台媒指，員工第一時間啟動火警系統及通知消防，同時疏散顧客，幸好當時店內人不多，未有傷亡。該店近期要暫停營業，預計要2周時間，損失暫時無法評估，呼籲顧客有購物需要可到其他分店。

3名疑犯依公共危險罪移交桃園地檢署，郭男准以2萬台幣（約5,100港元）保釋，黃男和周男無錢交保，檢方改以限制住居。（網上圖片）

台媒指，店內除商品、裝修之外，還有地下停車場停放的車輛泡水、賣場、餐廳及門市停業造成的損失等，3男恐面臨天價賠償。網民紛紛痛批3男「沒常識到這程度」，大火隨時會有傷亡，「別放過他們，這是會鬧出人命的事」、「希望家樂福硬起來求償」。

（綜合）