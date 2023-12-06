疑幼童打噴嚏遺鼻涕　人父叫驗DNA爆口角　的士司機罵乘客：賤種

無論有沒有疫情，任何時候都要注意個人衛生，尤其是有其他人使用的空間內。網上近日瘋傳1條影片，顯示有的士司機在灣仔與一家4口發生激烈爭執，當中司機大聲喝罵「整污糟人哋㗎車」、「仲叫人驗DNA」、「初頭話啲口水唔係佢嘅」，手抱小童的爸爸同樣激動，1句反問「你係咪黐線㗎？」，令司機更添怒火，大罵「咁教小朋友」，甚至爆粗「X你老母」，音量大得震耳欲聾；而同樣手抱子童的人妻則阻止丈夫繼續口角，扯着對方離開，司機仍怒罵乘客是「死賤種」。

疑似知情網民表示，事件源於有小童在的士車廂內打乞嚏，司機最初見父母沒有清潔，於是勸喻對方抹走鼻涕，但人父回反駁一句「驗DNA呀！」，雙方因而爆發口角。網民認為如果是乘客沒有自行清潔鼻涕便不對，紛紛留言指「好心自己抹返啦」、「講真畀你都嬲啦，搞到人哋㗎車污糟邋遢」。不過亦有人指影片沒有顯示「前轉」，不能妄下判斷。



司機大聲說出「報警啦，整污糟人哋㗎車」，然後傳出類似拍打車身聲音，然後司機繼續說「你咁樣教小朋友㗎咩？你報警」。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

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事發影片被上載至facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」，長約42秒，地點為灣仔皇后大道東28號停車場對出，當時的士停泊上址，乘客已經下車，聽到司機大叫「報警啦，整污糟人哋㗎車」、「仲叫人驗DNA」，然後傳出類似拍打車身聲音，鏡頭未有拍到眾人，然後司機繼續說「你咁樣教小朋友㗎咩？你報警」。

拍攝角度開始稍移，拍到司機及一家4口乘客情況，只見該對男女各抱1名幼童，而司機則手持口罩，男乘客反斥「你係咪黐線㗎？」，女乘客則好聲好氣詢問：「邊度？」司機怒轟「初頭話啲口水唔係佢嘅」，男乘客反駁「我無話冇…」，女乘客連忙拉着丈夫離開，司機反指對方要求「驗DNA」，然後繼續怒罵「賤種」、「咁教小朋友」，繼而爆粗「X你老母」。

男乘客離開時不甘被罵，回頭反駁「你有冇病？」、「你係咪傻㗎？」，司機則指着男乘客怒罵「死賤種」。

司機駕車離開。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

其後有知情網民留言，指事件因有幼童在行車途中打乞嚏，司機沒有額外收取清潔費，收車資後叫人父抹走鼻涕，人父初時認為司機「雞蛋裡挑骨頭」，回應1句「驗DNA呀」，司機叫對方走近了解，人父心不甘、情不願，大家開始發生口角，男子認為自己遭司機不禮貌對待，大聲揚言報警。

不少網民紛紛留言指，「好心自己抹返啦」、「好彩的士司機睇到再清理，如果下一位乘客上車摸到或坐到篤鼻涕，可能又係的士佬另一宗死罪」、「講真畀你都嬲啦，搞到人哋㗎車污糟邋遢，仲使做生意咩」、「整污糟人㗎車仲要惡人先告狀」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）