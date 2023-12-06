後生仔搭巴士用長者八達通　司機發現即咁做KO　網民激讚：做到嘢

【巴士／長者2元乘車優惠／逃票／濫用優惠】長者八達通2元乘車優惠不可違規使用！有港女於網上發文表示，日前乘搭城巴948號路線時，有後生男子使用長者八達通卡搭車，司機發現後，即時停下車輛走到上層指正該後生男子。事件引來網民熱議，大讚司機「做到嘢」。



搭巴士不可違規使用長者八達通2元乘車優惠。（示意圖，非當事人／資料圖片）

該港女上周六（12月2日）於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文講述事件。她表示，當日搭城巴948路線返回青衣，但有後生男子使用長者八達通卡搭車，享用2元乘車優惠，而司機見狀，中途停下巴士走到上層指着這名男子說「用咗長者卡」。

樓主之後又提到，除了該名年輕男子，還看到排在她前面、目測40歲女子，也是使用2元乘車優惠。

帖文引來網民熱議，不少人讚賞司機舉動。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人讚賞司機舉動，「司機已經做到嘢」、「做得好，我交稅唔係畀呢啲人呃搭兩蚊車」、「噚日都見有個學生，用小童八達通拍咭，後尾個女司機嗌返佢落嚟問幾多歲，跟住佢死死氣話未買到」、「捉到應該要罰重啲，要守規則，做人的基本法」。

也有網民指出，除了長者，殘疾人士等群組也享有2元乘車優惠，不能一概而論，「用2蚊除咗長者外，殘疾人士都可以，所以成日見到後生用2蚊！不過要先申請殘疾證明文件及向車長出示」、「目測嗰位女士係咪用緊傷殘人士八達通？因為拍卡嗰陣時會有顯示嗰張係長者，如果係傷殘人士嘅八達通係唔會出現字喺部機度」、「司機會知道係乜卡」。

另有網民建議八達通各種優惠類別卡類應有獨特設計，「可否設計啲卡，例如長者咭有個長者圖樣讓司機大佬一望清楚」。