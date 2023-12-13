高空擲物！將軍澳健明邨現惡鄰　掟玻璃碗碟廚餘　網民籲趕出公屋

高空擲物絕對是對他人構成危險又自私的行為！最近有網民怒斥一恐怖鄰居在將軍澳健明邨明星樓持續高空擲物，更會選擇在樓下幼稚園放學時間，拋下廚餘、水袋等。即使一年多也沒人能夠把該狂徒繩之以法，令一眾街坊人心惶惶。



健明邨明星樓長期有住戶高空擲物，更在上月13日下午4時30分趁樓下幼稚園放學時，投擲有廚餘的水袋及玻璃碗碟。（《東張西望》影片截圖）

有網民在Facebook群組「將軍澳主場」上載影片，表示健明邨明星樓長期有一住戶高空擲物，更在上月13日下午4時30分趁樓下幼稚園放學時，投擲有廚餘的水袋及玻璃碗碟。及後警方到場調查，但因為證據不足，加上難以搜查是來自哪層住戶，最終結束了事。

樓主怒斥狂徒：「你係咪變態呀，專登等幼稚園放學時間嚟掉，今次報哂警，報埋東張西望嚟捉你，你肯收手未呀？放開一班小朋友同街坊啦！」又批評房屋署完全無行動，「唔該你地立即做嘢趕高空擲物狂徒出公屋啦」。

後來《東張西望》亦有報道事件，被訪問的街坊指，其實該住戶並非第一次高空擲物，而這危險行為已持續一年多，但一直無人可以緝拿真兇。而該住戶有時更在凌晨時分從窗口掉下陶瓷碗碟，或是在日間時分掉下不同硬物，每次亦需清潔人員幫忙善後。

有另一街坊更稱，曾經在幼稚園接女兒放學時，目擊一雞粉鐵罐掉在眼前，雖然無掉中任何人，但場面也相當恐怖。報道亦提及，其實管理署已在2樓平台加裝5個閉路電視，又安排保安駐在外圍長期觀察樓上住戶，但亦無任何進展。

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不少網民直言「嘥氣」，「又話扣分制又話收屋， 得個講字」、「咪又係得個樣」、「唔掉死人都唔做嘢㗎啦」。

根據「屋邨管理扣分制」，高空拋擲破壞環境衞生的物件，可被扣7分；高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，可被扣15分；而高空拋擲可造成嚴重危險或人身傷害的物件（不論有沒有人傷亡），房委會會引用《房屋條例》向租戶發出遷出通知書，終止其租約。

（Facebook群組「將軍澳主場」、《東張西望》）