暖！窮寡婦難負擔長程車費網上求助　熱心男免費接載到亡夫喪禮

常言「施比受更有福」，馬來西亞1名年輕寡婦早前在Facebook尋求好心人幫助，坦言因為想跨州出席亡夫喪禮，但無法負擔昂貴車費，無奈之下上網尋求是否有人幫忙。1名熱心男子最後自動請纓，聯絡該女子答應當司機，並免費接載她及小朋友，獲大批網民稱讚。



馬來西亞1名年輕寡婦表示因為要跨州出席亡夫喪禮，惟她無法負擔昂貴車資，最後獲1名熱心男子答應當司機義載。（網上圖片）

該名女子早前在Facebook撰文，又貼出與亡夫及孩子一家三口的合照，指非常掛念亡夫，得悉他家人將為他在芙蓉市（Soghomban）舉辦喪禮，本來想用電召的士服務，奈何是長途車，費用相當昂貴，女子坦言無法負擔。

她亦上載截圖證明，可見從士姑來大學城（Taman University）前往芙蓉市，單程車資需874.3令吉（約1,464港元），若要來回則需逾1,700令吉（約2,900港元）。

據女子上傳的截圖證明，可見從士姑來大學城（Taman University）前往芙蓉市，單程車資需874.3令吉（約1464港元），若要來回則需逾1700令吉。（約2900港元）。

女子表示無奈之下只好嘗試尋找好心人幫忙接載，帖文引起不少網民關注，更有人以平價1,000令吉（約1,674港元）承諾幫忙接載來回兩地。其後，一熱心男主動留言詢問女子可負擔的車費預算，該男子後來更答應免費載送母子到芙蓉市出席喪禮，稱當是自己回家一趟。

大批網民紛紛留言力讚該男子，「是人間天使」、「好人一生平安」、「太好了，謝謝你的無償幫忙」、「人間充滿愛」。

（《中國報》）