田灣安老院風扇起火　2女院友受傷　職員疑救火遭燒傷同送院

撰文：凌逸德
出版：更新：

田灣發生火警。今日（10日）凌晨2時許，田灣街60號一間宗老院房間風扇起火，87歲和91歲女院友受輕傷，清醒送院治理，另一名職員懷疑救火時燒傷手部，同樣送院接受治療。

消防到場撲火。（李家傑攝）
突發
火警