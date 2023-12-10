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田灣安老院風扇起火 2女院友受傷 職員疑救火遭燒傷同送院
撰文：
凌逸德
出版：
2023-12-10 03:26
更新：
2023-12-10 03:26
田灣發生火警。今日（10日）凌晨2時許，田灣街60號一間宗老院房間風扇起火，87歲和91歲女院友受輕傷，清醒送院治理，另一名職員懷疑救火時燒傷手部，同樣送院接受治療。
消防到場撲火。（李家傑攝）
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