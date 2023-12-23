千元大鈔誤當$100　小紅書女搭的士付$2000　留收據追討結果係咁

不少旅客若使用現金付費，難免剎那間會弄錯紙幣面額。最近1名女子在小紅書發文，表示她在同1天兩度乘搭香港的士，車資分別大約為160多元及近130元，而在2次支付車資時，她都不小心將千元大鈔當作100元紙鈔付給司機，大嘆「在香港坐了最貴的的士2,000元半小時」。



1名女子在小紅書發文，表示她在同1天兩度乘搭香港的士時，誤將千元大鈔當作100元給不同司機，翌日才發現自己損失了2,000元。（小紅書圖片）

該女子在小紅書以「在香港坐了最貴的的士2,000元半小時」為題發文，稱她早前於香港兩度乘坐的士，司機為不同人，其中1程車資為162.8元，她誤當1,000元紙鈔為100元，付了1,063元；另外1程車資大約130元，她再犯同樣錯誤，最終支付1,030元給司機。

她續指，2程合計約半小時車程，便損失了2000元，甚至是事發翌日才發現付錯錢。雖然樓主保留了收據，並致電查詢和報警，希望能追討回相關差額，但她表示假如涉事司機堅決否認，「找返的機率幾乎為零了吧？」，而警員亦向她稱「幾乎不可以找回」，因此發文提醒其他網民付款時看清楚幣值。

雖然樓主保留了收據，並致電查詢和報警，希望能追討回相關差額，但警員向她稱「幾乎不可以找回」。（小紅書圖片）

帖文隨即引來網民熱議，有網民安慰樓主，也有人質疑事件真確性，因為許多的士司機都拒絕收千元大鈔，「本地人要是付1000蚊紙會被司機罵個狗血淋頭說沒錢找」、「首先佢拎張一千出嚟個司機已經會X（罵）冇得找」、「畀的士佬一千都唔收啦，妳編」。