港女自備這款生日蛋糕　切餅費$100驚變$900　餐廳回應再惹議

光顧餐廳自備蛋糕，一般都會被收取切餅費，但這樣計算合理嗎？有港女在網上大呻，表示到尖沙咀The One 1間餐廳為朋友慶祝生日，事前準備了由9個Cupcake和旋轉台組成的蛋糕作為驚喜，且事前已通知餐廳，獲告知會收切餅費100元。豈料當晚餐廳經理表示「逐個Cupcake收費」，所以切餅費總數900元，但如果不吃就毋須收錢，樓主與朋友一行5人唯有拍照打卡後，就前往其他地方再吃蛋糕。

不少網民支持樓主，認為「呢度明明就係一個蛋糕嚟，一個底盤上面放一個蛋糕之嘛，同一個物件嚟，唔通大肚婆又要計2個錢喇喎？孖胎3計？」、「收費係合理，但逐個計就真係過份」；但亦有人支持餐廳做法，「其實自己帶店外食物，所以自己錯晒」、「冇同人講明係9件小蛋糕」。



餐廳其後在facebook回應事件，指當值經理承認曾與顧客指出需要按每件cupcake收費，而顧客最後決定不在餐廳內享用，故並沒有收取900港元。而該餐廳的的切餅費為每個100港元，如果並非一般磅裝蛋糕，會根據實際情況彈性處理，對經理未就切餅費事宜與客人達成共識深感抱歉。



樓主帶了9個Cupcake入去餐廳，但經理表示逐件收費，切餅費由100元升至900元。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

近年興起「旋轉Cupcake」，通常在旋轉台上擺放9個Cupcake，然後不斷循環轉動，深受女士和小朋友歡迎，造型精緻更是打卡恩物。

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享品嚐「旋轉Cupcake」的經過，她日前到尖沙咀1間餐廳為朋友慶生，事前在其他地方購買「旋轉Cupcake」，準備為壽星炮製驚喜，且已通知餐廳，知道會收取100元切餅費。

當晚5人拿出「旋轉Cupcake」慶祝，正當打算打卡之際，餐廳經理走上來，表示「要逐個Cupcake收費」，由於有9個Cupcake，所以切餅費盛惠900元，但表明「唔食嘅話，就唔使收錢」，樓主和朋友最後拍了，打了2張卡便作罷。

切餅費由100云飆升至900元，令樓主一行5人大感愕然。（示意圖/Getty Images）

另外，餐廳於晚上10時半關門， 但到10時10分時樓主的朋友仍未飲完茶，已分別有2名員工相隔2分鐘詢問「請問杯茶飲完未？」，覺得對方想收工，所以她們10時19分就離開，臨時在另一個地方吃蛋糕。

樓主沒有開名和明言批評餐廳，引來多名網民留言支持，「呢度明明就係一個蛋糕嚟，一個底盤上面放一個蛋糕之嘛，同一個物件嚟，唔通大肚婆又要計2個錢喇喎？孖胎3計？」、「收費係合理，但逐個計就真係過份」、「我相信一般人對切餅費的理解是以每枱為單位的服務費」。但亦有人支持餐廳，「其實自己帶店外食物，所以自己錯晒」、「冇同人講明係9件小蛋糕」、「明知規矩係逐個餅計，仲走去質疑人哋收得貴」。

餐廳其後在facebook回應事件，指當值經理承認曾與顧客指出需要按每件Cupcake收費，而顧客最後決定不在餐廳內享用，故並沒有收取900港元。而該餐廳的的切餅費為每個100港元，如果並非一般磅裝蛋糕，會根據實際情況彈性處理，對經理未就切餅費事宜與客人達成共識深感抱歉，會向員工提供相應的培訓及指引，確保前線員工和顧客間的溝通更加清晰明確。

餐廳在facebook回應事件。（fb截圖）

部分網民不滿餐廳的回應，認為焦點在於9件Cupcake根本不用切，還要收取900元的費用是否合理，「咁樣回應真係公關災難」、「將個責任推俾個經理」、「其實真係唔怪得人唔留港消費」但部分網民覺得餐飲已給出正面回應，「已算有個交代」、「算反應快，有則改之，很好」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）