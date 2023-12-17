港女遺失散紙包藏$8500！的士司機全數歸還　網民笑：金牛當散紙

財物失而復得，物主當然開心。1名港女在網上表示，自己早前夜晚在的士遺失散紙包，幸得司機路不拾遺，她最終在秀茂坪警署取回散紙包，「全數8,500（元）、八達通提款卡全部嘢都喺晒度」。網民紛紛表示「真替你開心！感謝好司機！」、「恭喜你，真係好好彩，下次小心啲」，亦有人笑言「8,500蚊散紙會唔會好重」、「啲散紙仲多過我戶口個啲」、「如果跌銀包，可能有80幾萬」、「有人當金牛係散紙」。



樓主遺失散紙包，內有8,500元款項，最終失而復得。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」表示，有一晚乘搭的士，但不小心在車內遺失散紙包，之後「呢幾日都冇心機做嘢」，最終司機見到散紙包，願意交給秀茂坪警署，警員經調查後通知樓主取回，樓主經點算後，確定「全數8,500（元）、八達通提款卡全部嘢都喺晒度」，形容「覺得好幸運開心，感激執返我嘅散紙包嘅司機」，同時上載1張有8,500元的散紙包照片。

的士司機路不拾遺，願意全數歸還。（《降魔的2.0》劇照）

網民紛紛表示「真替你開心！感謝好司機！」、「恭喜你，真係好好彩，下次小心啲」、「好人有好報的，大家祝福個的士司機」。亦有人笑言「8500蚊散紙會唔會好重」、「啲散紙仲多過我戶口嗰啲」、「如果跌銀包，可能有80幾萬」、「貧窮限制咗我哋嘅思想」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）