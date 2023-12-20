醉妻遭老公用家居品性侵拍照　刀、蘿蔔、刨絲器都有　揭發怒提告

偶然下發現伴侶的驚人真面目，枕邊人頓成可怕陌生人！愛爾蘭1名女子使用丈夫的電腦時，竟發現對方收藏大量性侵照片，自己就是女主角，懷疑對方趁她飲醉昏睡時，將家中各種日用品變成性侵工具，甚至在過程中拍照，歷時9年8個月。女子震驚又憤怒，報警提告。丈夫堅稱無辜，但最終被法庭裁定罪成，到明年1月（下月）判刑。



女受害人發現自己飲醉時，被丈夫用不同日用品性侵，歷時9年8個月。（示意圖/Getty Images）

案件發生在都柏林（Dublin），涉案夫妻結婚20多年，而且育有子女，當中49歲人夫曾接受私立教育，過往職業生涯紀錄良好；其50歲妻子在婚姻期間曾有酗酒問題，但透過心理輔導解決問題，她亦曾經要服藥治療抑鬱症。

人妻於2019年3月使用丈夫的電腦，尋找丈夫在她飲醉時拍攝的影片，意外發現當時自己被丈夫用家中各種日用品性侵，包括刀、芝士刨絲器、瓶子、蘿蔔、香蕉、青瓜、鬱金香、木羹、瓶塞、一部份鞋子和單車打氣筒，而且拍攝大量照片，由於自己當時飲到昏睡，所以全不知情。人妻揭發事件後大怒，立即趕丈夫離家，同時她報警求助，自此婚姻破裂。

人丈被捕後一直還押。（示意圖/Getty Images）

警方經調查後，相信涉案男子2005年1月至2014年9月期間在家中性侵受害人，案件隨後提堂，但在第一次審訊中，陪審團對其中四項罪名裁定被告無罪，但無法就其餘罪名達成一致，需要重審。

女受害人作供時表示，從來不知道被告「沉迷觀看色情影片」，甚至利用她來實現其「病態幻想」，自從發現被告儲存「反常、不雅和可怕的圖像」後，感到無比震驚，疑惑被告「為什麼要這樣對我（女受害人）？ 事情已經持續多久？ 我怎麼不知道？ 他一直都是這樣嗎？」，她更形容覺得自己嫁給1名陌生人，施加「最令人髮指和暴力的虐待」。

陪審團裁定被告11項性侵罪罪成，法官明年1月宣布刑期。（示意圖/Getty Images）

人妻稱當自己表示想刪除相片時，被告威脅要將相片傳送給受害人的父母，雖然她想原諒被告，「但無法消除他帶來的痛苦和羞辱…他改變我的過去、現在和未來」，婚姻破裂後，她遭受憂鬱、失眠和恐慌的困擾，而且遇到經濟困難，不得不向家人要錢，多謝家人和警員的支持，將會開始展開康復過程，但辯方律師主張相片中所有性行為都是雙方同意，被告否認控罪。

陪審團裁定被告11項性侵罪罪成，罪名是「用各種物體插入陰道」，相信當被告性侵時，受害人處於昏迷狀態，無法表示同意，但辯方律師在量刑聽證會上表示，被告不接受陪審團的裁決，但要求法官考慮被告沒有前科，法官決定被告需要繼續還押，明年1月15日宣布刑期。

（綜合）