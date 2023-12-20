無福消受！宿位不足幸運男與5美女同事同房　2天崩潰2原因要辭職

男女員工入住宿舍時多會安排分開宿位，藉此減少尷尬場面。但深圳1名「幸運男」求職時，見到新工作的薪酬和福利非常優厚，包括提供宿舍，因而心動跳槽。結果他發現由於宿位不足，男女員工可以合住一房，而且見到女室友樣貌不錯，令他喜上加喜。惟入住後，男子驚揭美女同事不是打鼻鼾，就是說夢話，而且「女子組」自成一國，令他難以融入圈子，支撐2天後決定辭職。不過，有網民認為相關事件是為博點擊而創作的「農場文」，質疑事件真偽。



幸運男以為飛來艷福，豈料卻是噩夢的開端，苦撐2天便辭職。（示意圖/Getty Images）

事件追溯至大約5年前，周姓男子在深圳成長生活，擁有豐富工作經驗，知道大部份工廠並不提供食宿，其當時任職的工廠亦如是，而且月薪僅約2,000人民幣（近2,200港元），令他有「魚唔過塘唔肥」的感覺，遂冒起跳槽念頭。

剛巧附近工廠招募員工，薪酬和福利相當不錯，雖然距離住所較遠，但工廠提供食宿，令他決定跳槽。當進入電子廠工作後，周男見到廠內有不少美女同事，當時還不以為意，經正常程序申請宿舍，卻發現公司宿位數目有限，只好安排周男和5名女同事合住同1個房間。

面對飛來的艷福，周男當然開心接受，但搬入去後首天已經發現問題，其中2名女同事睡覺時會打鼻鼾，另外2人則會說夢話，令他全晚都無法好好休息。周男亦發現和女同事沒有共同話題，難以融入她們的圈子，讓他感到既尷尬又後悔。住了2晚後，周男無法忍受宿舍環境，決定辭職走人。

事件曝光後，引起不少網民討論，有人笑言「以為是福利，原來是一場噩夢」，但亦有人質疑事件的真偽，認為公司怎會安排男女同事合宿，另外，不少媒體報道時轉載「相關照片」，但經搜尋後，有關照片來自其他報道或圖片分享網站，故有網民指這是幻想式的農場文，為博點擊而創作。

（綜合）