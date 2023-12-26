公屋噪音｜鄰居走廊大聲叫　老婦每日大力拉閘30次　住客崩潰咁做

鄰居每日發出噪音令人頭痕又頭痛。有公屋戶在網上發文大呻，指對面單位住了年輕男戶主一家幾口，旁邊單位則是男戶主已退休的母親，他們經常在門口大聲聊天、小孩子在走廊大叫，而老婦會頻繁拉閘出入兒子家，一日內可以大聲拉閘20至30次，噪音非常煩人。事主曾貼便條到對面鐵閘反映，結果的確有降低音量，無奈老婦卻未有理會，噪音嘈到他頭痛，無奈又怕影響鄰里關係，不知如何禮貌勸喻。



樓主大呻鄰居家庭分住2單位，不停在走廊大聲聊天及大力拉閘。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發帖，稱被隔籬鄰居「嘈到瞓唔到覺」。他透露單位正對面是走廊尾單位，裏面住了一家幾口，男戶主20多歲，而隔個單位住了他已退休的媽媽，即一家分住2個單位。老婦經常走到樓主對面單位找兒子及孫女，「有時企喺門口街市叫賣咁大聲同嗰一家幾口講嘢」，即使兒子一家不在，老婦都頻繁拉閘在兒子家出入，「可以10分鐘內拉閘3次，一日內拉對面屋道閘20至30次」。

他指星期日早上情況會更嚴重，「8點幾差唔多9點，（老婦）又踢住對拖，開閘企喺度同佢個仔大大聲聲講嘢。唔夠15分鐘，又喺佢嗰邊行過去我對面嗰度」。兩單位頻繁開閘同閂閘，令他感到非常滋擾，好幾次被嘈醒後無法入睡。

樓主曾將便條貼在對面屋鐵閘反映，提及降低拉鐵閘及在門口聊天的音量，「特別係佢小朋友會喺走廊度大嗌大叫」，事後他聽得出對面一家幾口有刻意細聲。他估計老婦都知道噪音問題，「唔清楚係咪佢以為我剩係畀張字條對面佢個仔嗰一家幾口講」，故她本人仍如此頻繁高聲出入。

樓主被噪音嘈到頭痛，已貼過紙仔提醒，現在不知怎辦。（示意圖／資料圖片）

他考慮直接按門鐘和對面男戶主傾談，例如讓他媽媽拿東西可以一次、拉鐵閘聲力一點。樓主曾貼過一次紙仔，「再貼驚冇咁禮貌同埋煩到人」，或趁聖誕寫聖誕卡及準備零食，再夾封信去交代情況。樓主強調自己想鄰里關係好來好去，「成日都瞓得唔好真係好辛苦，連續個幾月都咁，琴日禮拜日已經開始頭痛」，急問網民如何是好。

有網民建議樓主可以先試試在大門加些隔音棉塞住門周邊，及睡覺時用耳塞，又笑言可「喺門口播佛經」，友人遇過同樣情況，當時有人建議申請調遷。有留返提到老人家可能不知道騷擾到人，不如繞過其兒子買盒零食給她，寫紙仔禮貌說明自己的困擾，「始終隔籬鄰舍，唔好搞到關係咁彊」。但部份人認為樓主應主動開聲「直接要求細聲」，如涉及噪音問題，可以直接向房署求助。

據房署資料，屋邨管理扣分制下住戶若「造成噪音滋擾」可被扣7分，公屋戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

（facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」）