春茗女子遭同事拖入男廁性侵　傳訊店長：拜託救我　淫狼辯解超賤

令人髮指！台灣1名女生於公司春酒（春茗）期間，因身體不適去廁所嘔吐，詎料竟遭男同事趁機把她扶到男廁性侵，她不斷反抗，其間更傳訊息予店長稱「拜託」、「救我」，最終在激烈掙扎下令對方停止，她乘機逃脫。男同事其後被捕，竟辯稱當日喝酒過多感到惡心，是女方主動提出要陪他到男廁。被告於一審判決無罪；案件之後上訴到高分院，法官認為證據充足，依強制性交罪判陳男監禁3年6月、賠償精神慰撫金30萬新台幣（約8萬港元）。陳男不服，上訴到最高法院被駁回，全案定讞。



台灣1名女生於公司春酒（春茗）期間，因身體不適去廁所嘔吐，詎料陳姓男同事趁機把她扶到男廁性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發於2021年4月，女受害人與姓陳男被告同在台南東區1間餐廳工作。當日公司舉辦春酒（春茗），女生原先與陳男在外吸煙，之後女生因為身體不適想到廁所嘔吐，陳男假意幫忙，卻把女生攙扶到男廁，壓在牆上強行脫去衣物侵犯。女生反抗不果，用手機向店長傳訊息求救，表示「救我」、「XX在欺負我」、「拜託」、「救我」、「救」等，惟陳男發現她在求救，搶過手機丟在一旁。

案發期間，女生發現廁所隔間有清潔工及其他人進出，想敲門喊叫引起注意，卻被陳男以力量壓制。女子反覆告訴陳男「我不想要」、「這樣不行」，但陳男仍「霸王硬上弓」指侵得逞，再脫褲逼她口交。最後女子不斷掙扎、制止，終成功令陳男停止，她亦乘機逃脫，陳男事後被捕。

女子反覆告訴陳男「我不想要」、「這樣不行」，但陳男仍「霸王硬上弓」指侵得逞，再脫褲逼她口交。（示意圖／gettyimages）

店長表示，找到受害女生時，她獨自1人蹲在花園旁角落抱腳哭泣、發抖。陳男則辯稱當日喝酒過多感到惡心，是女方主動提出要陪他到男廁，而他事後趴在馬桶上嘔吐，後來睡着，對女方在他後面發生的事情一無所知，他也沒有不當舉動。

法院一審時認為，2人在男廁獨處時，其間進出廁所的7人都沒聽見求救聲，與女事主所述不符，加上廁所隔間狹小，以陳男體型難做出女事主講述的動作，判陳男無罪。

法官認為，女事主已提供足夠證據，相反陳男沒有提供足夠反證，於是改判陳男「強制性交」罪成，判3年6月徒刑。（示意圖／gettyimages）

案件之後上訴到台南高分院，法官認為當下環境使女事主難以抵抗，客觀上難以逃脫，並且女事主事後出現壓力創傷、情緒不穩。法官又認為，女事主已提供足夠證據，相反陳男沒有提供足夠反證，於是改判陳男「強制性交」罪成，判3年6月徒刑、賠償精神慰撫金30萬新台幣（約8萬港元）。陳男不服，上訴到最高法院被駁回，全案定讞。