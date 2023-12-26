大媽大鬧巴士影片瘋傳！與乘客爆粗互罵：落車打啊！　後續竟是…

聖誕節還是「爆誕節」？本港網絡瘋傳1段「大媽大鬧巴士車廂」影片，指276A九巴1名有口音女子，因不滿車尾小朋友嘈吵，走到車頭司機旁邊不停責罵，同車乘客看不過眼出言勸止，演變成粗口互罵，大媽更挑釁指「你老X落車打啊，X你老X」。據拍片者透露，女子之後繼續大鬧車廂，「行到去巴士尾指住人哋嚟鬧」。

影片引來網民熱議，認為該女子「EQ低」，「大庭廣眾爆晒粗咁教壞晒啲小朋友，控制下自己情緒啦」；也有人認為片段未有「前傳」，難分對錯。



本港網絡瘋傳1段「大媽大鬧巴士車廂」影片。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「天水圍群組」上載該段17秒影片，指周一（12月25日）巴上10時許乘坐276A九巴往天水圍方向，其間1名「有口音」女子在上水上車不久，大聲責罵巴士車尾小朋友嘈吵；巴士駛到天水圍後，女子更走到車頭司機旁邊不停斥責。樓主稱當時小朋友「只係好細聲」，而女子行為引來同車乘客不滿，出聲勸止。

影片見到，穿米白色羽絨、戴口罩女子走到巴士車廂中間逼近車尾，男乘客表示「唔好行埋嚟啊，話畀妳聽啊」，女子則激動指罵，「你老X臭X，忍無可忍啊話你知啊！」。男乘客不滿斥「臭X，黐X線」，女子隨即反嗆「你就黐X線啊」。

女子與乘客互罵過程逐格睇▼▼▼

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2人繼續爆粗「X你老X」互罵，其間女子一個箭步衝向車尾指罵，隨後快速轉身走向車門位置。到車門位置時，女子又回頭挑釁「你老X落車打啊！X你老X！落啊！」。

影片至此結束，樓主說該女子之後繼續喝罵，「仲行到去巴士尾指住人哋嚟鬧」。

樓主說該女子之後繼續喝罵。（影片截圖）

影片引來網民熱議，認為該女子「EQ低」，「因咩事要咁勞氣呢……」、「大庭廣眾爆晒粗咁教壞晒啲小朋友，控制下自己情緒啦」。也有人認為不宜「跟車太貼」，「無頭無尾，道理難分黑白」。