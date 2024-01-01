K3孩子放學感冒！家長埋怨沒幫忙換底衫　幼稚園教師：我們不是神

天氣寒冷小孩要注意保暖！台灣有幼稚園教師發文大呻，指日前有6位家長致電，說孩子放學回家後咳嗽和流鼻涕，批評是老師們沒注意到孩子流汗，沒有為他們更換保暖底衫導致感冒。教師指該班學生是高班學生，課後奔跑出汗竟變成教師問題，「平常忙教材還要幫孩子餵藥餵飯已經很忙」，他們不是貼身保姆。網民笑言許多家長當幼稚園教師萬能，「本來就該自己教育孩子如何穿脫衣服」。



台灣有幼稚園教師指，班上有學生感冒，6名家長致電抱怨是教師沒幫忙換底衫所致。（示意圖／資料圖片）

有台灣幼稚園教師在facebook群組「匿名公社」發文，大呻「我只是幼教老師不是貼身保姆」。他日前收工還未吃晚飯，已收到6位家長來電，抱怨孩子放學回家後咳嗽又流鼻涕，批評幼稚園教師們沒有注意到孩子流汗導致感冒，「沒即時幫他們換衛生衣（保暖底衫）跟加強保暖」。

樓主又指，由於近日天氣寒冷時室內外溫差大，園長曾規定如果天氣太凍就暫停學生課後到外面玩，但大批家長反對，已取消該特別安排，「現在又怪我們放任孩子到戶外玩，然後又不幫忙換衣服」。

有網民批評部份家長當幼稚園教師萬能。（示意圖／資料圖片）

樓主指「一班24個寶貝」，就算有1個老師負責、再2班配1個助教，都不可能無時無刻注意到每個小孩狀況，而園長提出不讓學生到外面玩耍的安排的確「保護過頭」，但小孩出去狂跑流汗感冒卻又變成他們的問題，「幼教老師也是人不是神，平常忙教材還要幫孩子餵藥餵飯已經很忙了，請不要一有事情就打來質問，妳們的寶貝已經大班不是小班了，這種事情拜託自己教！」。

許多網民同情樓主，批評家長們總當教師是萬能，「很多家長都以為有付錢給學校幼教老師薪水很高」、「本來就該自己教育孩子如何穿脫衣服」、「我以前幼稚園老師都叫我們自己換衣服，午睡自己收睡袋欸」。有網民揶揄樓主，認為幼稚園教師最重要根本不是教學，「不然幼稚園老師只要負責上課教書就好了？」。有留言提醒應該加強家校溝通，老師們一樣可建議家長回家時適當提醒孩子天冷盡量少出去玩。

（facebook群組「匿名公社」）