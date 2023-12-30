屋頂活春宮｜年輕男女公然愛愛　街坊全看光　管委會公開畫面警告

不可以在開揚的地方隨便色色哦！南韓1棟社區公寓大樓近日發生活春宮事件，一對年輕男女在18樓屋頂公然「愛愛」，被附近居民全程直擊，拍下影片並將事件通知管理委員會。委員會事後把活春宮畫面和附上警告字句製成通告，貼在屋苑公告欄上，警告閒雜人切勿再做類似危險行為。事件引來當地網民熱烈討論，有人笑言這是「愛的力量」，又指「好危險」、「瘋了」。



年輕男女在屋頂公然激戰，附近街坊直擊過程並通知管理委員會，管委會事後把活春宮畫面和附上警告字句製成通告，一併放在公告欄上。（X圖片）

據了解，現場位於南韓江原道1棟社區公寓大樓，樓高18層，有關公告在社交平台瘋傳，管理委員會寫上近日有一對年輕男女在屋頂性交，令目睹事件的居民內心飽受衝擊，提醒「屋頂僅作為發生火災時的疏散空間，為了防止任何安全意故或設施遭到損毀，平時一律禁止進入」，同時提醒家長教育子女切勿攀爬到屋頂嬉戲，如果發現屋頂有人進行非施工活動，請立即聯給管理管理委員會，而通告更附上該對男女在屋頂上的畫面。

公示內容引來南韓網民討論，笑言「愛的力量」、「好危險」、「瘋了」，屋頂活春宮事件在南韓並非首次發生，2021年11月，1名20多歲人妻和1名10多歲青年在大邱地區發展婚外情，2人更到公寓屋頂性交，其間人妻意外從屋頂墜落身亡，青年被控未有採取適當預防措施，被判過失殺人罪罪成，在2022年5月被判入獄，但去到同年10月，改判緩刑2年。

（綜合）