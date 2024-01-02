元旦倒數飲大咗？男子疑醉酒港鐵車廂小便片瘋傳　網民嘲：水為財

慶祝佳節飲酒也要適可而止，以免出醜人前！本港元旦日起，網上多個群組和平台流傳短片，顯示有男子於港鐵車廂內小便，涉事男子疑似因飲醉酒，脫鞋赤腳站立不穩，卻又以單手緊握門邊扶手，並拉下褲鏈「露械」小便，「水柱」射向座位旁的

垂直玻璃，再直瀉車廂地面，片段上傳者更留言嘲笑「新一年，水為財」。



根據《港鐵附例》第25條，任何人士不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者最高被罰款5,000元。



網上多個群組流傳有男子疑因醉酒，於港鐵車廂內露械小便。（網上影片截圖）

翻查資料，長約13秒片段，最先出現於社交平台Instagram，上傳者寫道「Happy New Year，新一年，水為財」，不過相關片段其後被刪除，但已被備份及上載至其他平台，畫面可見1名身穿灰色外套、深藍色長褲、頭戴黑色帽的男子，赤腳站於港鐵荃灣線某節車廂內，地面有相信疑是男子脫下的波鞋和襪子。

片中男子「腳步浮浮」並以單手緊握扶手，疑有醉態及車廂劇烈搖晃，他曾倚靠着車門。其後他解開褲鏈，疑將玻璃錯當「尿兜」，再露出私人部位便溺，「水柱」瞬間射向玻璃及瀉到地上。

片段於網上瘋傳並引來網民熱議，有人指責小便男的行為「好X無公德心」、「好核突」、「睇完以後唔敢再挨塊玻璃」、「鞋都唔着咪成腳濕晒？」；亦有人質疑對方既然不勝酒力，應懂得要適可而止，「唔飲得就唔好學人飲啦，垃圾」、「真係名流尿史」、「2024第一炮，紅緊！」。

根據《港鐵附例》第25條，任何人士不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者最高被罰款5,000元。

（綜合）