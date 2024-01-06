麥樂雞「冇以前咁好食」原來唔係錯覺？改變原因曝光　麥當勞認了

麥當勞「麥樂雞塊」一直是許多人最愛！



先前有網友表示「吃起來不一樣」，對此，近期麥當勞也透露，影響口感關鍵原因，就是以「天然澱粉」取代雞肉的合法添加物「磷酸鹽」。

日前就有網友在Dcard美食版發文，表示將近半年沒有吃麥當勞，這次發現：「吃起來好像跟之前不一樣了……皮的部分（以前比較好吃），肉好像也有點不一樣，是我錯覺嗎？」

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許多網友紛紛留言表示有同感，「我也覺得以前比較好吃，而且我覺得甜酸醬也變難吃了」、「沒錯，以前的皮比較酥脆，現在吃起來粉粉的」、「我也覺得沒有以前好吃，超級硬啊！！！」、「現在的雞塊真的超級難吃，買一送一都不會想點的程度」。

對此，麥當勞先前也曾回應，自2022年初開始微幅調整麥樂雞塊配方，於2023年7月完成，並持續校準產品風味，此調整是依照全球產品規範，並非僅有台灣。

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而根據《聯合新聞網》報導指出，實際查詢台灣衛福部食品藥物管理署的「藥物食品安全週報」，過去就曾發表「正確認識食品添加物『磷酸鹽』」的文章。

文章中指出：「磷酸鹽類為食品添加物，具有保水、調整pH值的效果，可讓食品的質地變好，常用於品質改良、釀造及食品製造用劑，可使用於各類食品，且訂有添加量上限，像是添加在加工魚丸中，可使口感更Q彈。需注意的是，依據台灣法規，不可添加於生鮮水產品中。」

隨著麥當勞於官網正式公佈麥樂雞塊的改版訊息與「取消磷酸鹽」的配方差異後，也證實麥樂雞塊過去的滋味，只能留在回憶之中了。

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