1屋3死法！情殺案凶宅高價開售惹哄動　網民嘆：3條命壓不住房價

這凶宅也未免太凶了！近日台灣有中介在網上出售台南凶宅，稱18年前發生命案，「二樓割喉、三樓上吊、四樓中毒陳屍」，但地段及環境優秀，現屋主惜售1,880萬台幣（約480萬港元）。台媒報道該凶宅曾發生情殺案，由於物業當初買來價格不可考，猜測屋主是以行情開價。網民大嘆「這麼凶，各種死法都有」，惟嚇到不少人的不是死法，而是豪宅的超高開價，「再凶也沒有房價兇」。



台灣有物業中介出售凶宅，引起網民熱議。（fb截圖）

台媒報道，有物業中介在facebook群組「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文，出售1棟台南的透天厝（單棟式住宅），「《屋主惜售，稀有釋出》有心要買再來詢問》」，物業作價1,880萬台幣。

中介指物業「大約18年前命案，二樓割喉、三樓上吊、四樓中毒陳屍透天厝」，建設面積成68.26坪，樓高5層有4房2廳3廁所，為區內頂級住宅，採光通風好、生活機能一流等，樓齡只有19年。

台灣有物業中介出售凶宅，開出市價引起網民熱議。（fb截圖）

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帖文引起熱議，網民吃驚指「這麼凶，各種死法都有」、「3條命都壓不住台南的房價」、「惜售還是折壽」、「獨居老人，買房附家人」。中介形容物業可作孝親房（1樓留給父母住的房間，方便出入）作賣點，網民揶揄「這種房子買來孝親？」，又指樓齡19年，但18年前就出命案，「新房1年直接變凶宅，隔壁鄰居一定很無奈」。

由於是凶宅，網民指物業貸款上也會有問題，「不能貸款，有這種財力的應該也不會買凶宅」、「2、3、4全部凶死，還3種不同死法，已經18年還能那麼凶的價錢，老實說我有1,800萬不可能買這種房子，日後要賣掉很麻煩」。

台媒指，該凶宅於2006年7月12日發生情殺案，女屋主懷疑男友偷吃她的妹妹，先在二樓殺死男友，再上四樓毒死妹妹，最後自己在三樓尋短。負責銷售的人員指，物業位於台南知名豪宅地段，因為未有實際紀錄，當年屋主買來的金額也不可考，猜測現屋主認為該區域有行情才開出此價，和現時同類別墅成交價接近，應有議價空間。

（綜合）