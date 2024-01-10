人妻酒醒發現好臭　剃光毛髮狂洗澡　看CCTV驚揭遭社區總幹事猥褻

乘人之危罪加一等！台灣1名人妻因不勝酒力而醉倒在自己居住的大廈𨋢口，社區總幹事要求保安員協助攙扶人妻回到她的住處門口，豈料待保安員離開後將她大肆非禮，時間長達20分鐘，過程被附近閉路電視拍下，直到同層住戶發現，總幹事才收回狼爪。人妻酒醒後依稀記得被性侵一事，加上身上散發臭味，崩潰得剃光全身毛髮，而且不停洗澡，希望洗走身上「污垢」。其丈夫得知事件後，和妻子翻查天眼證實內情，夫妻於是怒告總幹事，法庭判處被告6個月有期徒刑。



涉案人妻依稀記得被性侵一事，加上發現自己散發臭味，感到非常崩潰，甚至剃光全身毛髮，且不斷洗澡，以洗走身上的「污垢」。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，遭性侵的女子和丈夫住在桃園龜山一棟大廈，案發2020年，女子醉倒在大廈𨋢口，社區總幹事得知事件後上前了解，當見到女子無法對話及行走時，就要求大廈保安員協助攙扶她返回到她的住所門口。

當女子被送回其住處門口後，保安員就先行離開，總幹事悄悄走來四處翻找女子家中鎖匙，豈料她重心不穩伏臥在總幹事身上。總幹事見她無力反抗，而且附近無人，順勢對她毛手毛腳，過程歷時20分鐘，有關行為被附近閉路電視拍下，直至同層住戶發現事件，總幹事才停手，鄰居遂通知女子的丈夫把她接走。

社區總幹事事後被捕。（示意圖/Getty Images）

翌日女子依稀記得被性侵一事，加上發現自己身上散發臭味，感到非常崩潰，甚至剃光全身毛髮，而且不斷洗澡，希望洗走身上的「污垢」。丈夫察覺妻子行為有異，陪同妻子查看閉路電視紀錄，證實總幹事伸出狼爪，於是將對方告上法院。

法官裁定被告乘機猥褻罪罪成，判處6個月有期徒刑。（示意圖/Getty Images）

案件在桃園地院提堂，一審判處總幹事罪成，但被告提出上訴，由高院審理案件，法官認為被告擔任社區總幹事一職，不但未有盡責維護社區住戶利益，反而利用職務之便、保安員和住戶對他的信任、住戶生活習慣等因素，在受害人因酒醉而意識不清和無力反抗時，向她進行猥褻行為，完全未有尊重對方的性自主權，對受害人造成嚴重身心受創，裁定被告乘機猥褻罪罪成，判處6個月有期徒刑，案件可以上訴。

（綜合）