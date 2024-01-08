港的士司機自稱林則徐後人　住2000呎屋　逾30層樓收租月入數十萬

「每個人都有自己的故事…」，而這名毫不起眼的香港的士司機，竟是清朝時期受命在虎門當眾銷毀鴉片的欽差大臣林則徐後人？網上流傳1名青年在本港拍片時，隨意登上1輛的士，詢問可否請60歲林姓的士司機用膳，藉此了解對方的故事，該名的哥立即爽快答應，反過來邀請青年前往其位於馬灣、連天台的4層高獨立屋，總面積達到2,100平方呎。司機自稱是清末官員林則徐的後人，家中更有乾隆年代的瓷器，甚至稱有30多層樓收租，月入數十萬元。雖然家財萬貫，但林作仍有一個中國夢，目前聯繫祖國青年製作國產手機，希望總有一天「做我們自己的上市公司」。



青年登上60歲林姓男子之的士，稱要請他用膳，順便了解其故事。（影片截圖）

有關影片長約6分鐘44秒，可見當時大約傍晚6時，身穿「中國青年」字眼上衣的青年隨意登上1輛的士，要求60歲林姓的士司機前往常去的食肆，青年要請他用膳，順便了解其故事。林伯當場答應，並表示將車交給夜更司機就可以去馬灣食飯。

兩人前往林伯居住的馬灣。（影片截圖）

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2人隨後抵達馬灣，花費204元購買外賣，然後前往林伯住所，青年見到林伯住在獨立屋大感驚訝，林伯笑言「整棟都是我的」。林伯未婚獨自住在連天台共4層高的獨立屋，部份電燈由自己安裝，總面積達2,100平方呎，市值2,000多萬元，而且看到青馬大橋，其飼養的小狗則在天台居住，家中更有乾隆年代的瓷器，令青年大呼「我的天，放下放下，慢慢放」。原來林伯背景殊不簡單，青年詢問其家世，林伯一時說自己是馬灣原居民，一時說自己是虎門銷煙的清末官員林則徐的後人。

青年再問為何不考慮將獨立屋分租，林伯指出自己另有30多層樓收租，月入數十萬元，自己打理的士業務，再租給其他人。

林伯有一個中國夢，正在聯繫國內青年製作國產手機。（影片截圖）

雖然家財萬貫，但林伯強調「每個人都有自己的故事嘛」、「做人是…反正你是很高很低，我都沒有問題，人人都是平等的…真心對人就可以了」，而且他有一個中國夢，正在聯繫國內青年製作國產手機，希望總有一日「做我們自己的上市公司」，並在家中有一個辦公室工作。

影片結束前，林伯歡迎青年再次來到馬灣，屆時他們可以出海遊玩，2人甚至合照留念。

片段引來網民熱議，網民大讚林伯「心繫祖國」，同時羨慕他有錢，但亦有人指能在街上隨意找到受訪者帶回家參觀，竟能碰巧遇到富有人家兼是林則徐後人，感覺不太真實，質疑是為博流量創作故事。

（綜合）