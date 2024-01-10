科學界大突破！逾50年首次發現　可有效消滅「抗藥性細菌」抗生素

具抗藥性的「超級細菌」向來是醫學界一大威脅，但近日科學界卻傳出喜訊，瑞士有科學家宣布發現了一類新型抗生素，可有效對抗致命的抗藥性細菌，並表示這是50多年內的科學大突破。該項研究已在動物實驗中得到驗證，證實新型抗生素有效殺死不動桿菌的抗藥性菌株，目前已着手開展第一期人體臨床試驗。



近日瑞士有科學家宣布發現一類新型抗生素，可有效對抗致命的抗藥性細菌，並表示這是50多年內的科學大突破。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，本月3日，瑞士羅氏製藥公司研究與開發中心的專家將研究成果發布在期刊《自然》上，解釋新發現的抗生素zosurabalpin如何針對具抗藥性細菌「耐碳青黴烯鮑曼不動桿菌」（Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii，簡稱CRAB）發揮作用。

鮑曼不動桿菌是一種「革蘭氏陰性菌」（Gram-negative bacteria），其外膜含脂多糖（lipopolysaccharide），能抵抗多種抗生素滲透。據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料所示，不動桿菌會導致患者血液、肺部、泌尿道及身體其他部位嚴重感染，引起菌血症、肺炎、腦膜炎、心內膜炎等疾病。另外，耐碳青黴烯鮑曼不動桿菌對目前許多已知的抗生素具抗藥性，急性感染患者死亡率可達40至60%，在世界衛生組織耐抗生素病原體名單中列為「1號優先」（Priority 1）。

而新研發的新型抗生素zosurabalpin，其作用原理是透過抑制「LptB2FGC複合物」來阻斷細菌脂多醣從內膜轉運至外膜。領導研究人員之一的布拉德利博士（Kenneth A. Bradley）指，新型抗生素可以防止細菌形成外膜，進而導致細菌死亡。在動物實驗中，zosurabalpin有效殺死不動桿菌的抗藥性菌株。另外，第一期人體臨床試驗目前已着手展開，以評估zosurabalpin的安全性及耐受性。

研究指新型抗生素zosurabalpin可抑制「LptB2FGC複合物」來阻斷細菌脂多醣從內膜轉運至外膜。（《Nature》圖片）

布拉德利博士稱這項發現是「科學突破」，因為過去50多年來，革蘭氏陰性菌抗藥性一直上升，卻沒有一種抗生素獲證能有效治療革蘭氏陰性菌感染，而新發現可以幫助研究人員更了解細菌膜的構造，未來希望進一步研究出其他抗藥性細菌的抗生素。

據《紐約時報》報道，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）臨床醫學教授西格爾（Marc Siegel）指，幾十年來碳青黴烯類藥物都是醫院「最後一道防線」，「但現在抗藥性菌株增加，包括鮑氏不動桿菌，非常難以治療，全球每年有數百萬人因而死亡」。而美國疾控中心的資料顯示，不動桿菌感染多見於醫院病患，特別是使用呼吸機、有導管等裝置、有手術傷口、在深切治療部的患者。另外，免疫系統較弱、患有慢性肺病或糖尿病的人亦有較高感染風險。

（綜合）