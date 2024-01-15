窮新郎勉強娶到老婆　婚禮全程黑面零交流　親戚勸喻︰好過單身

和不喜歡的人一起，的確寧願單身。但內地一對新人最近結婚，當中新郎明顯一臉不悅，而且和新娘沒有交流，在場賓客估計新郎不情願娶新娘，有親戚更說「總比單身強，湊過日子嗆」，意指好過單身，夫妻日後一起努力，生活會愈來愈好。網民紛紛留言指「新郎似在懷疑人生」、「窮人的孩子可憐」、「肯定是資本的力量」。



新郎相貌堂堂，婚禮當日全程黑面。（網上圖片）

消息稱，事件發生在貴州，婚禮當日，一對新人坐在床上等待完成儀式，新娘雖然其貌不揚，但笑得非常開心，相反新郎相貌堂堂，卻全程黑面，雖然配合完成婚禮，但和新娘完全沒有溝通。

新郎由於家境貧窮，所以逼於無奈娶了一名不喜歡的女子作為妻子，在場賓客都猜到原因，所以心照不宣，盡量不說話，但有親戚表示「總比單身強，湊過日子嗆」，意指有妻子總好過單身，至少以後兩人一起為家庭努力，相信生活愈來愈好。

新娘一度露出燦爛笑容。（網上圖片）

另有消息稱事件發生在河北，30歲男子由於太窮，所以無人願嫁，最後勉強娶了一名29歲女子，娘家沒有特別要求，但要了16萬人民幣（約17萬港元）聘金，希望給女兒一個保障。

不少網民留言指「新郎似在懷疑人生」、「窮人的孩子可憐」、「肯定是資本的力量」，亦有人懷疑事件真偽，質疑是否有男子願意為娶而娶，更有留言認為事件純屬擺拍炒作。

（綜合）