男友離家受訓　女子衝動與男友爸爸一夜情　懷孕後因1事崩潰求助

外國女網民因為男友離家接受學警培訓，獲男友父母邀請到其家中居住，想不到意外與男友父親互生情愫，更在一起在家看完浪漫電影後，禁不住衝動性交，後來2人回復理智，認為不可再發生這些背叛男友的行為。可是，她發現自己懷孕了，但不肯定胎兒的父親是男友還是男友父親，讓她十分苦惱。



28歲女網友與男友父親發生關係，令她犯下人生最大的錯誤。（GettyImages）

英國1名28歲女網民因感情問題而向報刊專欄投稿，她指自己犯了一生中最大的錯誤。樓主與29歲男友拍拖3年，與男友家人關係密切，由於男友要去接受學警培訓，須搬入宿舍，男友父母怕她感到寂寞，邀請她到家中居住。

樓主表示，在和男友家人住了1個月後，開始注意到男友父親經常靜靜地看着自己，令她感到忐忑不安。由於男友母親做護理人員須輪班工作，我與男友父親獨處的時間比較多。樓主指不知道是否因為太久沒見到男友，竟開始對男友父親的眼神感到着迷。

樓主其後發現自己懷孕，卻不知道孩子的親生父親是誰，於是崩潰求助。（GettyImages）

某天晚上，2人一起看完浪漫愛情電影後，她走入睡房，想到的竟是男友父親，而對方亦走了入她的房間，2人衝動地發生了性關係。翌日雙方都十分後悔，於是承諾不會再發生同類事情。

正當以為事件告一段落，2人以為守得住這個秘密，可是樓主卻發現自己懷孕，而且不肯定孩子的親生父親是誰，於是崩潰求助。

報刊專欄上的專家建議，女事主第一件事是考慮應否要將孩子生下，如果確定要生，可之後再進行DNA鑑定，確認孩子生父。不過她要做好獨自撫養孩子的準備，「因為就算你試圖掩蓋不忠的行為，這種家庭秘密也很容易因為各種原因泄漏」。