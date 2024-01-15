內向？美妝企業家為避人群包場與老公睇戲　網民1原因質疑是炫富

內向的人多不想跟陌生人有過多交流接觸，馬來西亞就有女企業家自稱個性內向，故包下戲院影廳避開人群，與丈夫2人共享美好欣賞電影時光，估計共花費或近萬元港元。片段引來部份網民投來羨慕目光，稱若有能力都想「包場」，皆因不希望被噪音滋擾；不過亦有人質疑「妳直播帶貨時倒不怎麼內向啊？」，覺得她或許是在炫富。



大馬有女子稱因為內向，包下戲院影廳和丈夫看電影。（TikTok@madammmmu）

大馬美妝品牌經營者Eriyca Baiduri在TikTok帳號「madammmmu」發布短片，標題寫道「其中一種內向的人！所以我們買下所有座位」。片段可見，戲院內其他座位空無一人，她在等待電影播放時，就捧着爆米花享用。據知，該個影廳大約有10排座位，每排共有16個座位，即全部有160個座位，電影票價格平均在11令吉（約19港元）至35令吉（約60港元）之間，她這次購票可能花費約馬幣1,760令吉（約2,960港元）至5,600令吉（約9,430港元）。

有網民看完片段大感羨慕，表示和她一樣喜歡獨自觀看電影，由於能力不足，所以會於周一中午，在高檔購物中心購買電影票，「那時影廳可能是空的，我就不用買下整個影廳」、「如果我有能力我也會這樣做，我不想聽到孩子們在父母不看管情況下發出噪音，或者聽到人們聊天」。

不過有人就質疑片主性格內向是否屬實，認為或者是在炫富，「真是高調的內向」、「有錢就可以任性」；亦有留言指「妳直播帶貨時倒不怎麼內向啊？」，甚至質疑她不懂內向這個詞的意思。

（綜合）