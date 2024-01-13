車Cam直擊｜Tesla無打燈亂切線　外賣電單車捱撞倒地　後續更衰

駕駛者一定要留意路面情況！網上流傳1條長約59秒的車Cam（行車紀錄）片段，顯示有Tesla沒有按地面箭嘴標示行駛，在沒有打燈情況下貿然切線，並撞倒外賣電單車。事後司機沒有下車查看對方傷勢，停於燈口位等待轉燈，片段曝光引來網民狠批。有人斥司機「正X街」，「撞咗人都唔X知？」、「見到T車真係生人勿近」；並指出對方若然想轉線，應預先「打燈」再望鏡，確保後方沒有車輛才切入。



牛頭角有Tesla突然切線，撞倒送外賣的電單車。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享片段，指「啲外賣倒瀉晒啦」。片段所示，事發地點為牛頭角，當時外賣電單車和Tesla並排在鴻圖道燈口位，交通燈號轉為綠燈時，電單車和Tesla一起轉右往勵業街方向。當時電單車行於左線，Tesla則行右線。地面上有清晰箭嘴標示，左線車輛可選擇直駛或再左轉，惟右線車輛只能直駛。

右線Tesla突然在沒有打燈情況下，突然切線到左方，並撞倒電單車。由於左方轉至啟福道燈口為紅燈，Tesla只能停車等待，司機卻沒有下車查看被撞外賣員傷勢。外賣員後來自行起身，並走至對方副駕位置交涉，對方才打開車窗，片段至此告終。

+ 3

片段引來網民譴責Tesla司機，「撞咗人都唔X知？」、「今時今日周街車Cam，佢都夠膽死扮唔知」、「見到T車真係生人勿近」、「後車司機出聲，叫條X街落車」、「唔使叫落車啦，好多人都影到段片，等佢唔報案鬆咗人，另外醒多條逃跑罪（交通意外後不顧而去）仲好」。

有留言指出電單車所行為主線，「白色車（Tesla）條線唔可以轉左」，「T車輸晒啦，行緊條直線位，突然間大斜線Cut左」、「要Cut返入左線都要打燈睇鏡」、「（Tesla）一轉彎已經要打定左燈準備Cut線，或者慢駛等位過，而唔係去到個叉口先Cut」。

不過有人質疑電單車「碰瓷」，「26（電單車）唔收硬隊埋去，46（Tesla）有盲點就話啫，睇晒都唔收就自己攞嚟衰」、「（電）單車衰onX，白車已經入咗線都唔留意，搵命來搏死沖」、「外賣仔一直係後面，咁闊兩條線係要㨂撞嗰條」；其他人反駁「26轉外灣，喺佢後面都正常呀！」。

（FB「車cam L（香港群組）」）