港女公審巴士「自私乘客」斥雙腳伸出通道　網民睇相反撐乘客無錯

坐巴士也要注意禮儀，近日就有港女發帖稱有巴士乘客坐「倒頭車」時，側身將雙腿伸出通道，可能會阻礙他人。本來樓主發帖是想斥責對方「自私」，沒想到有網民從照片中發現端倪，懷疑是樓主所攜帶的大膠袋阻住該乘客放腳，對方才不得已才將雙腿放到通道，故反斥樓主是「惡人先告狀？」、「你攬返住你袋嘢先啦，自私X」。



該女網民在Facebook錦上路居民群組發帖公審巴士乘客，稱日前坐九巴251A線的倒頭卡位時，發現對面座位、背向車頭的女乘客側身而坐，不但將雙腿置於通道間，而且其中一隻腳更踏在通道另一側的地板邊緣，完全擋住通道。

樓主看不過眼，於是拍下照片批評對方自私，「有啲咁自私的人，佢究竟想點」。不過從圖片亦可見，通道對面、較近女子的座位沒有人坐，而靠近巴士車門處則站了數名乘客。

有網民懷疑是樓主所攜帶的大膠袋（箭咀示）阻礙乘客放腳，對方才不得已才將雙腿放到通道。（FB圖片）

但是出乎樓主意料的是，網民們觀察照片時就留意到樓主似乎張開雙腿而坐，兩腿中間放了1個巨型的銀色膠袋，因此猜測是樓主的膠袋佔了不少空間，令到對面乘客只能側身坐才不會被頂住腳，甚至有人反責樓主「惡人先告狀」，「人哋對腳無位放，俾你個袋頂住呀」、「係咪你袋嘢令佢對腳放唔到所以佢要側身呀？」、「你攬返住你袋嘢先啦，自私X」、「你個袋自唔自私」。

有網民就認為該位置一般較窄，勸樓主勿小事化大，「落車講聲借借咪得」、「人哋肯縮腳畀人落車就得啦」，亦有人指出不少人怕背向車頭會暈車浪都會這樣側身坐，「佢應該唔坐得逆向坐位會暈，所以側坐着，未必有心攔住通道的」、「我都試過咁坐，係因為我唔坐得倒頭車，會頭暈，所以側身坐會好啲」、「好多人唔坐得倒頭車，佢會縮腳就無問題」。

（Facebook）