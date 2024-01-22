賤！空姐參加慶生派對爛醉遭友人撿屍　控已婚男友人性侵最後咁判

台北有名空姐到5星級酒店套房，參加男友人的生日派對，她醉酒到房間休息，不勝酒力而睡着，突然被搖動至甦醒，感覺被人性侵，驚覺男友人正在身旁，對方跪下求饒，空姐憤而報警。案件經審訊法官認為被告曾承認指侵對方，裁定他依犯乘機性交罪成，判他入獄4年。其後空姐對被告民事索償，法官指爛醉的事主被搖醒，相信是遭被告的下體性侵，受創至深，終判被告須賠75萬台幣（約18.6萬港元）。



空姐小欣（化名）到五星級酒店替友人慶祝生日，飲醉後遭友人執屍。（示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，被告為已婚盧姓男子，曾追求事主空姐小欣（化名）失敗，兩人保持普通朋友關係。至2021年7月30日，盧男相約小欣及一班朋友到五星級酒店替他慶祝生日，一眾人在房內喝下10多瓶香檳及紅酒，小欣因不勝酒力而進入睡房休息，盧男見狀亦跟她進房，趁小欣昏睡時性侵她。

小欣供稱在睡覺時，感覺下體被侵犯，「因為我整個人是在搖動的，我就驚醒了」，她睜開眼只看到盧男睡在身旁，連忙致電向房外的友人投訴，友人進房後將盧男帶離睡房，其後盧男再進房下跪向小欣道歉。

小欣稱不勝酒力進入睡房休息，盧男見狀亦跟她進房，趁她昏睡時性侵她。（GettyImages）

據小欣的蔡姓友人供稱，從電話聽到小茵情緒很激動，崩潰痛哭說「被盧男X醒」，她於是走進睡房了解情況，進房已見盧男跪在地上。

但盧男在庭上辯稱，小欣主動叫他進睡房，他當時只抱着她睡，突然被小欣叫醒，他認為她喝醉了，也無法辯解，才向她道歉息事寧人。

案件經審理後，法官查看過事發後的影片，只見小欣質問盧男為何碰她，而盧男跪在地不斷說「對不起」、「會負責任」等，未有否認性侵一事，更表示「就很單純，因喜歡妳而已，可是妳有跟我講過，我們只能當朋友」，反應和其庭上供詞截然不同，法官認為盧男確實性侵小欣，依犯乘機性交罪，判他入獄4年。

法官認定小茵當時雖然爛醉狀態，但仍被搖醒，判定盧男是以生殖器性侵對方，令小欣承受巨大心理創傷，判盧男向小欣賠償75萬台幣（約18.6萬港元）。（示意圖／GettyImages）

其後盧男上訴，二審法官認為，小欣事發時因爛醉，只記得與盧男同床，對其他細節沒有多大記憶，但盧男曾供稱在案發前以手指侵入，又稱兩人是情侶，但實際上他們只是普通朋友，認為盧男自曝性侵過程，改判定他對小茵指侵1次，但維持判刑。

小欣其後循民事途徑向盧男索償555萬台幣（約137萬港元），盧男指自己要供養妻兒及年邁父母，且剛創業，處於負債階段，認為小欣索償金額過高。不過，民事法官指小欣「全身有感覺到震動」、「與手指感覺完全不一樣」，認定小茵當時雖然爛醉狀態，但仍被搖醒，判定盧男是以生殖器性侵對方，令小欣承受巨大心理創傷，加上盧男為公司老闆，名下有保時捷等資產，判他向小欣賠償75萬台幣（約18.6萬港元）。