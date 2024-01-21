學霸女友定位在汽車旅館　男子怒衝捉姦　見房間「人證物證」傻眼

信任是維繫一段感情的基礎，一旦出現猜忌，關係就會出現裂痕。台灣有男子在網上表示，他在夜店認識1名女大學生，兩人隨後交往，女友聲稱會獨自前往汽車旅館讀書，男子有次經定位服務見到女友的確在汽車旅館，懷疑女友藉讀書之名出軌，於是過去捉姦，發現「床上擺滿了要考的微積分考試，還有滿滿的筆記本」，女友身邊還有名學伴。男子疑惑：「為什麼一定要去汽車旅館念書？有沒有人知道為什麼？」網民笑言「我去汽旅都是在研究人體的，也算是念書吧」、「汽車旅館念書，活了30年才終於第一次聽到，有創意有創意」。



樓主透過定位服務，發現女友身處汽車旅館內，不相信對方讀書，於是前往旅館踢竇。（示意圖／Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，早前在夜店認識到在頂尖大學讀書、成績優異的女大學生，兩人拍拖１星期，女友稱平日會獨自到汽車旅館讀書。

樓主有次透過定位服務，見到女友去了汽車旅館，不相信對方讀書，於是前往旅館踢竇，發現「床上擺滿了要考的微積分考試，還有滿滿的筆記本」，的確正在讀書。不過，女友當邊有名學伴，「她學伴也是我朋友，當初介紹給我女友的」。

樓主疑惑為何女友要到汽車旅館讀書。（示意圖/Getty Images）

樓主疑惑「為什麼一定要去汽車旅館念書？」、「有沒有人知道為什麼？」，多名網民笑言「我去汽旅都是在研究人體的，也算是念書吧」、「汽車旅館念書，活了30年才終於第一次聽到，有創意有創意」、「汽車旅館燈光昏暗，根本沒法看書，就算有桌子也很小，放個筆電或一本外文書籍就沒位置了」、「旁邊還有人你還相信？知道你要來，趕快把東西拿來擺的吧」。有留言質疑這只是幻想文，「創的要死，每次都在那邊頂大書卷」。

（Dcard討論區）