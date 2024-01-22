頭家散晒！老翁中500萬獎金與子女反目　兒子慨嘆：沒有人是贏家

中頭獎真的幸福嗎？澳洲有名9旬老翁時來運到買樂透中了大獎，獲得近100萬澳元（約512萬港元），雖然老翁獲得巨款，可是並非為他帶來幸福，因為他與家人為了金錢而打官司，老翁先後給了兒子支付55.5萬澳元（約284萬港元）的房子首期及共同購入物業的資金，但他不想替女兒買樓，因他不想讓女婿分一杯羹。後來老翁心軟最終給了女兒30萬澳元（約153萬港元）。

可是近期老翁想向女兒取回該筆款項，聲稱是受女兒威脅才會給錢予她，雙方因而鬧上法庭，法官認為老翁未有患老人癡呆症，行為與判斷力正常，因此駁回他的申請。而老翁的兒子為此感慨：「沒有人是贏家，這輩子最差的事就是爸爸中獎了。」



澳洲老翁班普頓中了巨款後卻因金錢分配問題與子女反目。（網上圖片）

綜合外媒報道，92歲的班普頓（William John Bampton）在2018年中了樂透大獎，贏取了98.6萬澳元（約512萬港元），取得巨款後，班普頓便先給了兒子賴瑞（Larry Bampton）支付了5萬澳元（約25萬港元）的房貸，班普頓典後又給出50.5萬澳元（約256萬港元），與賴瑞合資買下一幢房子。

雖然班普頓向兒子慷慨給錢置業，但對女兒蘇珊（Suzanne Elaine Vurlides）卻不給半分錢，因他不想讓女婿吉姆（Jim）分一杯羹。可是班普頓其後心軟，亦給了蘇珊1張30萬澳元（約154萬港元）的支票。

兒子賴瑞因父親與他斷絕聯絡，感慨地說：「中大獎卻沒有人是贏家，因這筆獎金毀了我們一家，父親贏得獎金是人生中最糟糕的事情」。（網上圖片）

班普頓給了女兒30萬澳元後又想收回，兩人要對簿公堂。（資料圖片）

不過班普頓近期卻想向女兒收回這筆錢，並指當初是受女兒威脅，才逼不得已給她支票，但女兒堅稱父親是自願贈送她的，兩人因而鬧上法庭。法院審理後認為班普頓將支票贈與女兒時，並沒有患老人癡呆症，行為及判斷力均正常，因此駁回他的指控，但班普頓準備繼續上訴。

女兒蘇珊其後受訪，表示這場金錢糾紛讓他們家庭破碎。兒子賴瑞亦相當傷心，因父親與他斷絕聯絡，感慨地說：「中大獎卻沒有人是贏家，因這筆獎金毀了我們一家，父親贏得獎金是人生中最糟糕的事情」。