住旅館驚見廁所爆玻璃！員工凌晨狂撳鐘要求簽切結書　1事更離譜

住旅館遇爆玻璃，驚嚇之餘店家竟這樣處理？台灣有人夫在網上大呻，指妻子和外母日前帶同2名幼童入住台中1間旅館，一開門發現淋浴間的玻璃碎裂，通知職員後獲安排換房。然而，職員事後未關注他們有否受傷，反而要求妻子先簽切結書，稱如鑑定後屬人為破損要賠償，又在凌晨時狂按門鈴要求簽署，其後更報警，一行人受盡驚嚇。人夫批評旅館做法，質疑3、4歲小孩打不爆強化玻璃，而事發時他們根本沒走入淋浴間，「還會被飯店當成犯人報警」。事件引起熱議，不少網民批評旅館的危機處理有問題，人夫後來更新，指旅館主管已致電道歉。



樓主妻子一行人日前入住台中1間旅館，遇上不快經歷。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「爆料公社二社」發文，指妻子和外母1月20日深夜帶2名幼童入住旅館，開門就發現淋浴間玻璃碎裂成蜘蛛網狀，馬上拍片作證並通知櫃台人員，對方安排換房。然而店方未先關注住客有沒有受傷，先要求妻子簽下切結書，但內容「大致為若鑑定結果玻璃是人為因素破損，我方必須負擔民事賠償責任」。

去到21日凌晨，旅店服務員不停按門鈴，前後達4次，前3次都未有說明身份，最後1次才稱是要拿切結書給妻子簽。其後旅店更主動報警，要求鑑定玻璃破裂是否涉及人為因素，「警方到場後表示礙難協助鑑定」。

樓主妻子入內發現淋浴間的玻璃爆裂，馬上通知職員。（fb群組「爆料公社二社」圖片）

旅館夜班當值主管這才表示玻璃破裂無法判定責任誰屬，同意店方自行處理維修費用，及免除當晚住宿費，但始終未有就滿地玻璃碎及報警等，造成妻子一行人身心和受驚的部份道歉，「只針對服務人員狂按電鈴的不禮貌行為致歉」。旅館櫃台人員一直強調房務員整理房間時，玻璃還是正常，樓主反駁當時小朋友在浴室外，不可能是他們打破，「強化玻璃除非重擊四個角落，不然很難打破，3、4歲的小朋友有這能耐嗎？我也不認為我的家人會冒被割傷的風險，故意去敲爛玻璃」。

樓主批評旅館處理方式，又大呻事發時妻子多次致電身在台北休息的他，處理到凌晨2時多，干擾到他和家人作息。他質疑旅館不停騷擾住客、要求簽切結書又報警，是想令住客畏懼後「藉此施壓取得賠償」，揶揄「設備品質有問題，還會被飯店當成犯人報警，也真是令人開了眼界」。21日上午，他要求妻子和旅店簽和解書，對方放棄民事索償權利，「但隨行的幼童仍對半夜急促的門鈴聲感到驚恐」。

旅館要求樓主妻子簽切結書，更在凌晨狂撳門鐘要求簽署。（fb群組「爆料公社二社」圖片）

事件引起熱議，不少網民批評旅館做法，「這間飯店也太瞎了，誰會住飯店開門就衝進去打破浴室玻璃」、「強化玻璃本來就有自爆的機率」、「飯店危機處理太差了吧！當下處理失當未安撫旅客情緒就算了，還凌晨1點騷擾旅客」。不過也有網民稱曾入住該旅館，「我住過整體來說不錯，前台人員也很客氣，可能遇到處理的人有差」，而且破玻璃可能和最近天氣變化大，熱脹冷縮有關，但也有留言認為：「有爭議問題報警不是正常的嗎？」

樓主後來回覆指，妻子其實已經第2次入住，因為首次住宿感覺良好才會再光顧，日前旅館主管已致電道歉，承認處理方式有瑕疵。

（facebook群組「爆料公社二社」）