新年將至！奶奶召前媳婦回家幫忙大掃除　奇葩理由被批不要臉

離婚代表兩人往後生活各不相干，不過台灣有網友分享親戚所遇的奇葩事件，事緣馬上要過農曆新年，有女子離婚後將兒子交託前夫家照顧，不料奶奶居然借此為藉口，要求她回去幫忙打掃家裏，又稱打掃責任本就該由她負責，更語出驚人稱「別以為離婚就可以不要做」。事件引來網民狠批不要臉，「都離婚了，還想不用成本的獲得勞力」、「直接拉黑，慢走不送」；亦有人反擊奶奶都是嫁到夫家的媳婦，「別以為老了就不用幹家務，還沒離婚呢」。



台灣有婦人離婚後，被前奶奶要求回去幫忙打掃家居以迎接新年。（《BB來了》劇照）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖指，其阿姨的小姑和前夫攜手共度10個年頭，可是婚後男方賺錢都不夠自己用，家裏開銷都是靠女方在負擔，但她一直不捨得放手，至去年她終於想通和男方離婚，已成年並還在念書的兒子則居於前夫家，生活費由女方支付。

即將要過農曆新年，樓主形容對方前奶奶「真的是不要臉的淋漓盡致」，事關前奶奶竟然要求孫子（女子的兒子）致電給媽媽，要求對方回去幫忙打掃整理家居，原因是她的孩子還住在家裏。樓主稱，當時孫子馬上反問祖母，離婚了為什麼還要回來打掃，「欠您們的？」，前奶奶卻以「奉旨」態度稱「本來就應該」由她做，又嗆「別以為離婚就可以不要做」。

奶奶以孫子還居於共家為由，稱「別以為離婚就可以不要做」。（《BB來了》劇照）

奶奶不要臉的態度惹來網民嘩然，「直接拉黑，慢走不送」、「都離婚了，還想不用成本的獲得勞力，哪來的臉皮」、「沒結婚前是住沒人打掃的廢墟嗎？」、「家務整理清潔員幫人打掃還有薪水可領，那麼要前媳婦回來整理打掃，是要給予多少薪水？」、「小孩帶走都不用掃」。

有人建議事主反擊，「婆婆也是嫁到夫家的媳婦，別以為老了就不用幹家務，還沒離婚呢，叫她做」、「直接安排清潔人員上門打掃，要交代清潔人員向前夫或是前婆婆收款」、「要我就說好！除夕前一天去，打掃廚房時手滑打破碗盤，還不小心把整桶醬油都倒在地上。整理浴室就整桶洗衣粉、沐浴用品全倒出來，再帶包貓砂全丟整棟馬桶」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）