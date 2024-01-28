馬國已婚警涉誘15歲少女離家出走再強姦　被爆去年認識已兩度車震

馬來西亞短期內再爆出警察涉強姦案件。當地傳媒報道，1名15歲少女疑被42歲已婚男警誘騙她離家出走及發生性行為，少女母親曾4度報警，懷疑女兒被巴力警局的警察強姦。報道指，疑犯去年光顧母親食店時已認識少女，去年已兩度在車上性交。當地警方承認接到有關報案，正循強姦罪方向調查。較早前當地已爆出警察在巡邏車上強姦17歲烏茲別克少女案件。



馬來西亞1名15歲少女疑在警察慫恿下離家出走及性交。（示意圖／Getty Images）

馬來西亞月初爆出巡警涉於巡邏車上強姦17歲烏茲別克少女事件後，日前再發生警隊醜聞。《中國報》報道，霹靂州怡保市1名15歲少女的母親1月18日報警，指女兒16日向養祖母稱要離家後，已2天沒有回去，有當地人曾見到少女和4名男子在萬里望早市出沒。報警後的當晚10時，少女母親在1所學院路邊目擊女兒從巫裔男子車上走下來，她再次報警。

母親追問下，少女承認自己和1名男子性交，她氣得三度報警。馬媒引述消息指，母親翻查女兒手機及追問下，懷疑她被1名巴力警局警察強姦，憤而第四度報警。

少女回家後，向母親承認離家出走時曾和1名男子性交，母親追問下懷疑對方是警察。（示意圖／Getty Images）

據悉涉事警察42歲已婚，疑慫恿少女離家出走2天供他泄慾。去年6月，疑犯前去少女母親的漢堡攤光顧時，首次和少女碰面，1個月後他們即在警局外車上首度性交。至去年10月，兩人再度將車停到當地某超市停車場內，第二度「車震」性交。

而疑犯在巴力警局工作4年，妻子是小學教師，夫婦育有5名子女。中霹靂警區主任哈費祖警監回應指，警方的確在1月20日接到相關報案，目前未有人被捕，正援引刑事法典強姦罪調查。警方目前仍在等待醫院檢查報告，初步調查指案中受害人沒有外傷。

當地較早前已爆出另1宗警察涉強姦17歲少女案件，案中少女的18歲男友在約會時，被2名警察查證件及指該處不停車，要求交2,000令吉（約3,300港元）罰款，否則會拘捕。疑犯同僚帶男友去提款期間，涉嫌在巡邏車上強姦少女，並強迫對方為其口交3次，案件仍然在查。

（綜合）