居屋2023│售46單位　安麗苑佔25伙　尚餘80伙料日內完成選樓程序

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年5月27日更新】

「居屋2023」今日共售出46單位，包括屬新居屋的安麗苑25伙及安樺苑20伙，以及1間租置公屋。

今期居屋尚餘80個單位，房委會將繼續安排白表單身申請者認購，預料日內初完成所有選樓程序。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘80個。

【2024年5月24日更新】

「居屋2023」今日共售出20單位，包括19間新居屋及7間公屋租置單位。目前新居屋只餘下觀塘安達臣道3寶屋苑未售罄，今日分別售出安楹苑3伙、安麗苑6伙及安樺苑10伙。

今期居屋尚餘125個配額，將安排白表單身申請者認購，預料會於下周初完成所有選樓程序。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘125個。

【2024年5月23日更新】

「居屋2023」今日共售出33單位，包括24間新居屋及9間公屋租置單位，目前只餘下觀塘安達臣道3寶屋苑未售罄，今日安麗苑10伙，安樺苑則賣出14伙。

今期居屋選樓已踏入尾聲，預留給白表單身申請者的540個配額昨日（5月22日）已用盡，而綠表單身申請者今日全部完成選樓，尚餘144個配額，而租置公屋單位則有3個未售出。剩餘的配額將撥給其他白表單身申請者認購，預料會於下周初完成所有選樓程序。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘144個。

【2024年5月22日更新】

「居屋2023」今日共售出95單位，包括88間新居屋及7間公屋租置單位，其中元朗朗天苑2伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出86伙，其中安楹苑11伙，安麗苑46伙，安樺苑29伙。

今期居屋選樓已踏入尾聲，預留給白表單身申請者的540個配額今日（5月22日）已用盡，而預留給綠表單身申請者的配額則尚餘168個，另有12個租置公屋單位，明天（5月23日）將安排最後一批綠表單身申請者選樓，預料綠表配額將有剩，屆時會撥給其他白表單身申請者認購。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘168個。

【2024年5月21日更新】

「居屋2023」今日共售出129單位，包括119間新居屋及10間公屋租置單位，其中元朗朗天苑42伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出77伙，其中安楹苑19伙，安麗苑52伙，安樺苑6伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘256個。

【2024年5月20日更新】

「居屋2023」今日共售出111單位，包括102間新居屋及9個公屋租置單位，其中元朗朗天苑45伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出57伙，其中安楹苑11伙，安麗苑31伙，安樺苑15伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘375個。

【2024年5月16日更新】

「居屋2023」今日共售出164單位，包括154間新居屋及10個公屋租置單位，其中元朗朗天苑66伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出135伙，其中安楹苑16伙，安麗苑37伙，安樺苑35伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘609個。

【2024年5月14日更新】

「居屋2023」今日踏入單身人士揀樓首天，合共賣出146個單位，包括元朗朗天苑43伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出94伙，其中安楹苑22伙，安麗苑42伙，安樺苑30伙，另有租置單位9伙。

公屋租置單位方面，由於早前有綠表家庭申請者撻訂，故部份較大單位重售，其中粉嶺華明邨一個375呎單位售49萬3,200元，今日迅速被幸運兒選購。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘763個。

【2024年5月9日更新】

「居屋2023」銷情緩慢，白、綠表家庭申請者尚餘1配額今日用盡，買家選購安樺苑單位，下周將安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘900個。

【2024年5月8日更新】

「居屋2023」今日共售出30單位，包括元朗朗天苑8伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出22伙，其中安楹苑2伙，安麗苑7伙，安樺苑13伙。白、綠表家庭申請者早前只僅餘31個配額，預計近日將安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘901個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。