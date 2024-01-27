港女聲稱被騷擾　指遭操鄉下話女子刑毀門簾　網民看片看相提質疑

遭陌生人上門騷擾，住戶當然感到煩厭及害怕。有港女在網上發帖稱，有天回家時，在走廊見到有1名內地女子，突被對方以鄉下話怒斥是賊人，甚至動手打人，最終要向保安員求助。港女上載照片和影片，聲稱該名內地女子聯同另1名男子破壞其住所門簾，但網民看片後提質疑「其實條片有咩咁特別？完全睇唔到人哋搞你」、「一隻手拍唔響」、「搵吓啲議員幫手調解啦」。



樓主稱，遭操鄉下話女子指責「係賊嚟㗎」，對方不但用手機拍片，甚至出手施襲。（facebook群組「長沙灣人」圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣人」表示，有天離開住所後發現遺留手機在家，於是折返，出𨋢見到1名內地女子在走廊位置，對方詢問樓主住在何處，樓主沒有回應，然後前往住所門口。惟對方沒有離開，更突然操鄉下話指責樓主「係賊嚟㗎」，不但用手機拍片，甚至出手施襲，樓主提議下樓向保安求證其住戶身份，但對方下樓後繼續指責樓主。

樓主上載的影片中，見到1名女子在其住處門口走來走去。（facebook群組「長沙灣人」影片截圖）

樓主聲稱該名內地女子聯同另1名男子破壞其住所門簾，而且上載相關影片和照片，同時透露2人的住址和工作地點，包括住在長沙灣的公屋內。

樓主上載的影片見到1名女子在門口走來走去，但未有可疑動作，而相片則見到有人向樓主舉起手機。網民看完帖文後提出質疑，「其實條片有咩咁特別？完全睇唔到人哋搞你」、「一隻手拍唔響」、「解鈴還需繫鈴人，擺上嚟冇用，搵吓啲議員幫手調解啦，睇吓有冇人幫到你」、「報警啦」。有人亦指樓主能確指對方是「內地人」，而且知道對方住址和工作地點，懷疑是相識，且不排除是鄰里關係。

（facebook群組「長沙灣人」）