農場母牛誕「半人牛」涉人獸交？頭似人類出生不久即死　專家解謎

奇怪胎兒未必和人獸交有關！泰國有農場主早前在社交平台分享照片，指剛為母牛接生出現1個奇怪胎兒，「是人還是牛？」，牠有隻前肢較短，而頭部則和人類相似呈圓形。網民留言懷疑是否有村民和母牛偷歡，又有不少人指這只是畸胎，而該「半人牛」出生後不久已死亡。事件被外媒報道後變成人獸交疑雲，但引述科學家指人類和牛的DNA差異太大，不可能孕育後代。



泰國有農場的母牛生下「半人牛」，但不少人認為只是畸胎。（fb圖片）

奇怪胎兒未必和人獸交有關。泰國有農場主早前在社交平台分享照片，指剛為母牛接生出現1個奇怪胎兒，「是人還是牛？」，牠有隻前肢較短，而頭部則和人類相似呈圓形。網民留言笑指是否有村民和母牛偷歡，又有不少人指這只是畸胎，而該「半人牛」出生後不久已死亡。事件被外媒報道後變成人獸交疑雲，但引述科學家指人類和牛的DNA差異太大，不可能孕育後代。

照片可能引起不安：



當地媒體報道，1月22日有相信是農場主的網民在社交平台上傳照片，稱發現母牛剛剛生產完出現1個怪胎。照片所見，牛寶寶的頭部及前肢和一般的牛有別，頭部較圓像個人頭，但沒看不出五官，而其中1條前肢較短，皮膚呈淡粉紅色，「這是人還是牛？我剛把牠拿出來」。

牛寶寶的身體大致和一般小牛無異，但出生後很快就死了。照片引起熱議，有人認為「這就像個人」、「算不算人類小孩」，又笑言是否有人去和母牛偷歡，但不少人指出這只是畸胎，可能是母牛妊娠異常造成，而且即使頭部較圓，整體看上去也不像人類，如有人還要質疑是「半人牛」，更證明教育的必要性。當地傳媒指動物畸胎多數活不長。

事件更被外媒報道，指泰國農村出現「人獸交」疑雲，引述有科學家指「半人牛」是不可能，因為人類的DNA和牛的DNA差異太大，不可能孕育後代，無論是否出現基因突變。

（綜合）