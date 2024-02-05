神科無用？男醫生呻極後悔讀醫科　身心長期受壓：每天過非人生活

醫生救急扶危，而且收入穩定，令到不少人將醫科視為「神科」。但台灣有醫生在網上大呻，當初獲表哥提醒做醫生非常痛苦，但他不信邪，甚至被洗腦修讀醫學系，「從此開啟地獄般的人生……現在每天過不着是人過的生活」，形容「已經被醫學系弄到整個人身體爛掉」，精神長期受壓陷入憂鬱，奉勸其他人切勿誤入火坑。網民意見兩極，部份人指「沒興趣的話，硬念醫學系真的會很痛苦。同理，可以套用到任何校系」、「醫再怎麼差，錢就是多」。



醫生救急扶危，而且收入穩定，令到不少人將醫科視為「神科」。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己2015年重考數學科，而且報讀重考班，結果考獲89.6分佳績，重考班建議樓主選讀醫學系，雖然樓主表哥曾經千叮萬囑，「說過當醫生有多麼痛苦」，但樓主不信邪，甚至罵對方無病呻吟，結果樓主選擇醫學系。

即使畢業多年成為醫生，但樓主慨嘆「這麼多年過去，我後悔，真的很後悔，後悔極了」，入讀醫學系「開啟地獄般的人生」，完全是非人生活，「已經被醫學系弄到整個人身體爛掉」，精神方面，「長期處在高壓緊繃的環境，也是非常非常非常不快樂」。

樓主形容由讀醫到做醫生，身心長期受壓。（示意圖/Getty Images）

樓主指重考班應該鼓勵孩子們多元發展，不應一味推崇醫學系，其他選擇例如有電機資訊，提醒其他人切勿誤入火坑。

網民意見兩極，部份人指「沒興趣的話，硬念醫學系真的會很痛苦。同理，可以套用到任何校系」、「醫再怎麼差，錢就是多」、「勸退沒用，會唸的就是會唸，而且其他系也有他們的辛苦」、「真的這麼痛苦的話，幹嘛不轉行？」。

（Dcard討論區）