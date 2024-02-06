恐怖丟垃圾！女子跌入垃圾車　慘遭「輾壓4次」極痛苦　奇蹟生還

美國近日發生1宗可怕垃圾車意外，1名60歲婦女丟垃圾時，不知為何跌入垃圾桶中，未及脫困就連同桶內垃圾被扔進垃圾車車斗內。由於車內配備垃圾壓實機，因此婦人慘遭機器無情擠壓4次，直至垃圾車司機從車內鏡頭發現她的身影後，通知消防到場將她救出。婦人獲救時有意識及呼吸，但傷勢頗重，有多處骨折，所幸沒有生命危險。



美國1名60歲婦女意外跌入垃圾桶中，之後被扔進垃圾車車斗內遭壓實機擠壓4次。（示意圖，非涉事垃圾車 / GettyImages）

綜合外媒報道，事發於1月29日下午1時左右，美國新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特市（Manchester），1名60歲婦人丟垃圾時意外跌入公寓大樓的巨型垃圾桶，後來連同桶內垃圾被垃圾車載走。由於該垃圾車配備垃圾壓實機，因此婦人跌入垃圾車車斗後，曾遭到機器壓迫。

垃圾車司機之後透過車內鏡頭發現被困垃圾車的婦人，當時婦人正卡在車內壓實機內，司機於是即時致電呼消防部門及救護車幫助。曼徹斯特消防大隊隊長博德特（Bob Beaudet）指，消防隊抵達後發現婦人被困車斗內後方，不能自行脫困，且身上有嚴重創傷，但有意識。他們曾利用垃圾車上的側控面板嘗試與婦人溝通，唯她只能呼救卻不能對答。

當局出動了起重機、多架救援車輛及多名消防員，先派員進入垃圾車車斗將受傷婦人固定好在擔架後，再利用起重機將她從垃圾車頂部吊起救出，整個救援過程歷時約30分鐘。婦人被救出時有意識及呼吸，但並非完全清醒。

婦人獲救時傷勢頗重，有多處骨折，所幸沒有生命危險。（GettyImages）

受傷婦人之後被送往艾利奧特醫院（Elliot Hospital），身上多處骨折，受傷嚴重，但不幸中的大幸是生命沒有大礙，相信會逐步康復。有居民對意外感到震驚，並表示在救援過程期間，一直能聽到婦人慘叫，「她很痛苦」。而垃圾車司機就表示幸好及時發現婦人被困，否則在完成整個公寓垃圾收集前，壓實機還會再運作幾次。

消防局局長卡辛（Ryan Cashin）指該公寓有數個垃圾收集點，相信婦人是在接報地點的上1個垃圾收集點被扔進卡車內，其間機器已進行過4次垃圾壓縮，暫未知婦人確切被困時間。目前未能確定婦人是否為公寓住戶，又是如何跌入垃圾桶內。

（綜合）