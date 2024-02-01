網傳「中學生虐貓」片　貓咪躲避躍圍欄疑墮樓　警：未接相關報案

今日（1日）一段「中學生虐貓」影片在網上流傳，片中有數名中學男生於疑似公屋走廊，對1隻貓施虐，期間曾起腳踩踏亦有伸手抓貓。片中小貓閃避逃走，其後疑似躍上圍欄後不知所蹤，片尾有人高呼「吓！真係跌X咗落去啊？」，令人擔心小貓不幸墮樓。事件引起廣泛關注，網民怒罵施虐學生，更多人擔憂小貓安危。警方表示，目前未接獲高空墮貓相關報案。



今日（1日）一段「中學生虐貓」影片在網上流傳，片中有數名男生疑於公屋走廊對1隻貓施虐。（影片截圖）

網上流傳的該段「中學生虐貓」影片長11秒，片中可見有數名中學生，於疑似公屋走廊追趕1隻灰色、四蹄雪白的小貓，畫面外傳出數名男生嬉笑聲音，有人表示「大戰呢隻貓」。其間，有人抬腳意圖踩向小貓，亦有人伸手欲抓住貓。小貓只能在狹窄走廊左閃右避，其後走避到轉角的圍欄附近。

因影片角度所限，片段中未有拍到小貓避到圍欄後是否真的從大樓墮下，但片尾可見有學生走前到圍欄附近探頭張望，亦有人高呼「吓！（隻貓）真係跌X咗落去啊？」，說話的人語氣輕鬆，未見緊張之意。

照片可能令人不安：

有指片段為參與虐貓者上傳至社交平台Instagram上，後被人截錄下來並上傳到討論區，最終引起外界關注。不少網民出言譴責片段中男生行為，亦有人指他們已違反「防止殘酷對待動物條例」，更多網民擔心小貓安危，想知最終小貓是否成功逃脫，抑或已不幸墮樓。

據警方表示，目前未接獲高空墮貓相關報案。