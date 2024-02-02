學神駕自動波貨車考掉頭　前轆慘撞石壆　網民熱議考官嚇到咁樣做

在駕駛考試中，其中一環為窄路掉頭，考生需要以「三手軚」方式完成。最近有網民上傳照片，顯示車身寫有「自動波VAN」的輕型貨車考生，在何文田常樂街考掉頭時，前車軚直接撞上石壆，考牌之旅可謂正式告一段落，樓主笑言「又要再排期啦」，惟更多網民卻留意到車上考官的動作，看到他右手緊扶着把手，表示「阿Sir扶到實一實」。



有網民上傳照片，顯示有車身寫上「自動波VAN」的輕型貨車的考生，在何文田常樂街考掉頭時，前車軚直接撞上石壆，考牌之旅可謂正式告一段落。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」分享照片，相中顯示於何文田常樂街，1名考生駕駛着車身寫有「自動波VAN」的輕型貨車，相信正在應考窄路掉頭環節，可惜車輛前車軚已觸碰了一旁石壆，故很大機會已被考官「肥佬」。

樓主在文中表示，「又要再排期啦」。帖文亦引來大批網民留言，有人質疑考生根本未夠熟練，幸好是次失敗避免了「馬路炸彈」誕生，「再排期好過出嚟害人」、「施主，你都係坐巴士地鐵算啦」、「為他人生命着想，請勿再考」、「建議唔好排啦」。但也有人留言鼓勵，「真心講句，有邊個學仔無第1次，緊張騰雞實有，操多啲，操密啲，放輕鬆」、「出年再努力」。

然而，部份網民則看到相中考官1動作，顯示了對方當時心理陰影，笑言「阿Sir扶到實一實」、「其實考官都係攞條命去返呢份工，唔係咁好做」、「嚇死個考官」、「個官好驚喎」。

據運輸署的私家車及輕型貨車駕駛考試指引，考牌主任會要求考生在指定窄路上用兩前一後「三手軚」方式作掉頭。掉頭時，考生先要察看交通情況，發出適當信號，不得碰及任何物體，例如圍欄、渠邊石壆等。考生不應在整個窄路掉頭過程，重複在考車靜止時轉動軚盤（扭死軚），否則，考牌主任會根據實際情況將此評為嚴重錯誤，因而構成考試不及格。